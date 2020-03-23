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Венгрия - Турция 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 19:00
Стадион: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия), вместимость: 67889
23 Марта 2025 года в 20:00 (+03:00). Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч
Венгрия
Турция

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венгрия - Турция, которое состоится 23 Марта 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига наций УЕФА, Стыковые матчи А/В. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Пушкаш Арена (Будапешт, Венгрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венгрия
Турция
Главные тренеры
ИталияМарко Росси
ИталияВинченцо Монтелла
История личных встреч
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчТурция3 : 1Венгрия
22.03.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиВенгрия1 : 0Турция
18.11.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 6-й турВенгрия2 : 0Турция
03.09.2020Лига наций УЕФАЛига B. Группа 3. 1-й турТурция0 : 1Венгрия
26.03.2013ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 6-й турТурция1 : 1Венгрия
16.10.2012ЧМ-2014 - ЕвропаГруппа D. 4-й турВенгрия3 : 1Турция
12.09.2007ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 10-й турТурция3 : 0Венгрия
07.10.2006ЧЕ-2008 - квалификацияГруппа C. 3-й турВенгрия0 : 1Турция
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчТурция3 : 1Венгрия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 6-й турВенгрия1 : 1
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 5-й тур4 : 0Венгрия
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 4-й тур0 : 2Венгрия
11.10.2024Лига наций УЕФАЛига А. Группа 3. 3-й турВенгрия1 : 1
20.03.2025Лига наций УЕФАСтыковые матчи А/В. 1-й матчТурция3 : 1Венгрия
19.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 6-й тур3 : 1Турция
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
16.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 5-й турТурция0 : 0
14.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 4. 4-й тур2 : 4Турция
Турнирная таблица
Лига А. 1/4 финала
Команда12
Нидерланды
Испания
2 : 2 23.03
Дания
Португалия
1 : 0 23.03
Команда12
Италия
Германия
1 : 2 23.03
Хорватия
Франция
2 : 0 23.03
Лига А. 1/2 финала
QF4
QF3
04.06
QF1
QF2
05.06
Лига А. За 3-е место
LSF1
LSF 2
08.06
Лига А. Финал
WSF 1
WSF 2
08.06
Стыковые матчи А/В
Команда12
Турция
Венгрия
3 : 1 23.03
Украина
Бельгия
3 : 1 23.03
Команда12
Австрия
Сербия
1 : 1 23.03
Греция
Шотландия
0 : 1 23.03
Стыковые матчи В/С
Команда12
Армения
Грузия
0 : 3 23.03
Косово
Исландия
2 : 1 23.03
Команда12
Болгария
Ирландия
1 : 2 23.03
Словакия
Словения
0 : 0 23.03
Стыковые матчи C/D
Команда12
Гибралтар
Латвия
26.0331.03
Команда12
Мальта
Люксембург
26.0331.03

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