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СКА-Хабаровск - Ротор 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 07:00
23 Марта 2025 года в 08:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
СКА-Хабаровск
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между СКА-Хабаровск - Ротор, которое состоится 23 Марта 2025 года в 08:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Алексей Николаевич Поддубский
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
13.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Ротор1 : 1СКА-Хабаровск
06.11.2021 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск3 : 1Ротор
24.07.2021 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Ротор0 : 0СКА-Хабаровск
29.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Ротор5 : 3СКА-Хабаровск
28.04.2019 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Ротор2 : 2СКА-Хабаровск
13.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
23.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур СКА-Хабаровск0 : 0Ротор
13.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
16.04.2013 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Ротор1 : 2СКА-Хабаровск
18.02.2013 Кубок ФНЛ За 5-е место СКА-Хабаровск0 : 1Ротор
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3СКА-Хабаровск
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Ротор2 : 2
10.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Ротор
03.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Ротор0 : 0
19.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 3 : 1Ротор
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур Ротор1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 Енисей2537
7 СКА-Хабаровск2435
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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