Уфа - Балтика 23 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 23-03-2025 11:00
23 Марта 2025 года в 12:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Балтика, которое состоится 23 Марта 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Балтика
Калининград
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
|26.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|3 : 2
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.02.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|19.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|27.10.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 1
|18.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|3 : 2
|25.03.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|27.08.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|30.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|2 : 1
|22.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|20-й тур
|5 : 2
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|10.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|24
|50
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|24
|44
| 4
Стыковая зона
|Урал
|24
|41
|5
|Черноморец
|24
|40
|6
|Енисей
|25
|37
|7
|СКА-Хабаровск
|24
|35
|8
|Ротор
|24
|33
|9
|Арсенал Т
|24
|32
|10
|Чайка
|24
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|24
|25
|15
|Уфа
|24
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19