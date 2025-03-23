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Уфа - Балтика 23 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 23-03-2025 11:00
23 Марта 2025 года в 12:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур
Уфа
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Балтика, которое состоится 23 Марта 2025 года в 12:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Андрей Викторович Талалаев
История личных встреч
26.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Балтика1 : 1Уфа
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Балтика3 : 2Уфа
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Уфа0 : 2Балтика
20.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Балтика
19.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Балтика0 : 2Уфа
27.10.2013 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Балтика1 : 1Уфа
18.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Уфа3 : 2Балтика
25.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Уфа0 : 2Балтика
27.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Балтика1 : 1Уфа
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Уфа0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Уфа
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 1Уфа
30.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 1Уфа
22.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 20-й тур 5 : 2Уфа
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Балтика
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Балтика1 : 3
10.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Балтика0 : 0
07.03.2025 Россия — МФЛ 1-й тур 2 : 1Балтика
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Балтика0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2450
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2444
4
Стыковая зона
Урал2441
5 Черноморец2440
6 Енисей2537
7 СКА-Хабаровск2435
8 Ротор2433
9 Арсенал Т2432
10 Чайка2430
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2425
15 Уфа2422
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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