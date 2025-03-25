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Лихтенштейн - Казахстан 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 21:45
Стадион: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн), вместимость: 7838
25 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 2-й тур
Лихтенштейн
Казахстан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лихтенштейн - Казахстан, которое состоится 25 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Райнпарк (Вадуц, Лихтенштейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лихтенштейн
Казахстан
Главные тренеры
ГерманияКонрад Фюнфштюк
КазахстанАли Ханалиевич Алиев (и.о.)
История личных встреч
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа J. 1-й турЛихтенштейн0 : 3
18.11.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 6-й турЛихтенштейн1 : 3
14.11.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчи2 : 0Лихтенштейн
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига D. Группа 1. 4-й турЛихтенштейн0 : 0
10.10.2024Товарищеские матчи (сборные) — 2024Товарищеские матчиЛихтенштейн1 : 0
22.03.2025ЧМ-2026 — ЕвропаГруппа J. 1-й тур3 : 1Казахстан
19.03.2025Товарищеские матчи (сборные) — 2025Товарищеские матчиКазахстан2 : 0
17.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 6-й тур5 : 0Казахстан
14.11.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 5-й турКазахстан0 : 2
13.10.2024Лига наций УЕФАЛига В. Группа 3. 4-й турКазахстан0 : 1
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Люксембург00
2
Плей-офф
Словакия00
3 Северная Ирландия00
4 Германия00
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Словения00
2
Плей-офф
Швейцария00
3 Швеция00
4 Косово00
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Греция00
2
Плей-офф
Шотландия00
3 Беларусь00
4 Дания00
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Украина00
2
Плей-офф
Исландия00
3 Азербайджан00
4 Франция00
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Турция00
2
Плей-офф
Грузия00
3 Болгария00
4 Испания00
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Ирландия00
2
Плей-офф
Армения00
3 Венгрия00
4 Португалия00
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Финляндия13
2
Плей-офф
Польша13
3 Нидерланды00
4 Литва10
5 Мальта10
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Кипр13
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина13
3 Австрия00
4 Румыния10
5 Сан-Марино10
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия13
2
Плей-офф
Израиль13
3 Италия00
4 Эстония10
5 Молдавия10
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Северная Македония13
2
Плей-офф
Уэльс13
3 Бельгия00
4 Казахстан10
5 Лихтенштейн10
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия13
2
Плей-офф
Латвия13
3 Сербия00
4 Андорра10
5 Албания10
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Черногория13
2
Плей-офф
Чехия13
3 Хорватия00
4 Фарерские острова10
5 Гибралтар10

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