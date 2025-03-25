Гибралтар - Чехия 25 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 25-03-2025 21:45
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
25 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гибралтар - Чехия, которое состоится 25 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа L. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гибралтар
Чехия
Главные тренеры
|Скотт Уайзман
|Хулио Сесар Рибас
|Иван Гашек
История личных встреч
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 1-й тур
|3 : 1
|19.11.2024
|Товарищеские матчи (сборные) — 2024
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|15.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 5-й тур
|1 : 1
|13.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 4-й тур
|0 : 0
|10.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига D. Группа 1. 3-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа L. 1-й тур
|2 : 1
|19.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 6-й тур
|2 : 1
|16.11.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 5-й тур
|0 : 0
|14.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 4-й тур
|1 : 1
|11.10.2024
|Лига наций УЕФА
|Лига В. Группа 1. 3-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Люксембург
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Словакия
|0
|0
|3
|Северная Ирландия
|0
|0
|4
|Германия
|0
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Словения
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Швейцария
|0
|0
|3
|Швеция
|0
|0
|4
|Косово
|0
|0
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Греция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|0
|0
|3
|Беларусь
|0
|0
|4
|Дания
|0
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Украина
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Исландия
|0
|0
|3
|Азербайджан
|0
|0
|4
|Франция
|0
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Турция
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Грузия
|0
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Ирландия
|0
|0
| 2
Плей-офф
|Армения
|0
|0
|3
|Венгрия
|0
|0
|4
|Португалия
|0
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Финляндия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Польша
|1
|3
|3
|Нидерланды
|0
|0
|4
|Литва
|1
|0
|5
|Мальта
|1
|0
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Кипр
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|1
|3
|3
|Австрия
|0
|0
|4
|Румыния
|1
|0
|5
|Сан-Марино
|1
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Израиль
|1
|3
|3
|Италия
|0
|0
|4
|Эстония
|1
|0
|5
|Молдавия
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Северная Македония
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Уэльс
|1
|3
|3
|Бельгия
|0
|0
|4
|Казахстан
|1
|0
|5
|Лихтенштейн
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Латвия
|1
|3
|3
|Сербия
|0
|0
|4
|Андорра
|1
|0
|5
|Албания
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Черногория
|1
|3
| 2
Плей-офф
|Чехия
|1
|3
|3
|Хорватия
|0
|0
|4
|Фарерские острова
|1
|0
|5
|Гибралтар
|1
|0