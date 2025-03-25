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Боливия - Уругвай 25 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 25-03-2025 22:00
25 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур
Боливия
Уругвай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боливия - Уругвай, которое состоится 25 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Южная Америка, Южная Америка. 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боливия
Уругвай
Главные тренеры
Боливия Оскар Вильегас
Аргентина Марсело Бьельса
История личных встреч
28.06.2024 Кубок Америки — 2024 Группа C. 2-й тур Уругвай5 : 0Боливия
22.11.2023 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай3 : 0Боливия
16.11.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 14-й тур Боливия3 : 0Уругвай
06.09.2021 ЧМ-2022 - Южная Америка Южная Америка. 6-й тур Уругвай4 : 2Боливия
25.06.2021 Кубок Америки — 2021 Группа А. 4-й тур Боливия0 : 2Уругвай
11.10.2017 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 18-й тур Уругвай4 : 2Боливия
08.10.2015 ЧМ-2018 - Южная Америка Южная Америка. 1-й тур Боливия0 : 2Уругвай
17.10.2012 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия4 : 1Уругвай
07.10.2011 ЧМ-2014 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 1-й тур Уругвай4 : 2Боливия
14.10.2008 ЧМ-2010 - Южная Америка КОНМЕБОЛ. 10-й тур Боливия2 : 2Уругвай
21.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур 3 : 1Боливия
19.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур Боливия2 : 2
15.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур 4 : 0Боливия
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур 6 : 0Боливия
10.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур Боливия1 : 0
22.03.2025 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 13-й тур Уругвай0 : 1
20.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 12-й тур 1 : 1Уругвай
16.11.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 11-й тур Уругвай3 : 2
16.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 10-й тур Уругвай0 : 0
12.10.2024 ЧМ-2026 — Южная Америка Южная Америка. 9-й тур 1 : 0Уругвай
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Аргентина1328
2 Эквадор1322
3 Бразилия1321
4 Уругвай1320
5 Парагвай1320
6 Колумбия1319
7 Боливия1313
8 Венесуэла1312
9 Перу1310
10 Чили139

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