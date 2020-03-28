Страсбург - Лион 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 21:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
28 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 28 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лион
Лион
|1
|вр
|Джордже Петрович
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|5
|зщ
|Лубаде Силла
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|32
|зщ
|Валентин Барко
|26
|пз
|Дилан Баква
|8
|пз
|Андрей Сантос
|6
|пз
|Феликс Лемарешаль
|15
|пз
|Себастьян Нанаси
|7
|нп
|Диегу Морейра
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|1
|вр
|Лукас Перри
|22
|зщ
|Клинтон Мата
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|16
|зщ
|Абнер
|98
|пз
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|15
|пз
|Таннер Тессманн
|31
|пз
|Неманья Матич
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|37
|пз
|Эрнест Нуама
|18
|нп
|Райан Шерки
|10
|нп
|Александр Ляказетт
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|30.08.2024
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|4 : 3
|19.05.2024
|Франция - Лига 1
|34-й тур
|2 : 1
|27.02.2024
|Кубок Франции
|1/4 финала
|0 : 0 4 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|2 : 1
|28.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|14.01.2023
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|1 : 2
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|3 : 0
|18.10.2020
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|2 : 3
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|16.02.2025
|Франция — Лига 1
|22-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|4 : 2
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 0
|09.03.2025
|Франция — Лига 1
|25-й тур
|0 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Франция — Лига 1
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|26
|68
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|26
|49
| 3
Лига чемпионов
|Ницца
|26
|47
| 4
Квалификация Лиги чемпионов
|Монако
|26
|47
| 5
Лига Европы
|Лион
|26
|45
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лилль
|26
|44
|7
|Страсбург
|26
|43
|8
|Ланс
|26
|39
|9
|Брест
|26
|37
|10
|Тулуза
|26
|34
|11
|Осер
|26
|32
|12
|Ренн
|26
|29
|13
|Нант
|26
|27
|14
|Анже
|26
|27
|15
|Реймс
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Гавр
|26
|21
| 17
Зона вылета
|Сент-Этьен
|25
|20
| 18
Зона вылета
|Монпелье
|25
|15