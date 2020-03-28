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Страсбург - Лион 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 21:45
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
28 Марта 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 27-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Страсбург
Лион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Лион, которое состоится 28 Марта 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Лион
Лион
1 Сербия вр Джордже Петрович
22 Франция зщ Гела Дуэ
5 Кот-д'Ивуар зщ Лубаде Силла
23 Франция зщ Мамаду Сарр
32 Аргентина зщ Валентин Барко
26 Франция пз Дилан Баква
8 Бразилия пз Андрей Сантос
6 Франция пз Феликс Лемарешаль
15 Швеция пз Себастьян Нанаси
7 Португалия нп Диегу Морейра
10 Нидерланды нп Эмануэль Эмега
1 Бразилия вр Лукас Перри
22 Ангола зщ Клинтон Мата
19 Сенегал зщ Мусса Ньякате
16 Бразилия зщ Абнер
98 Англия пз Эйнсли Мэйтленд-Найлс
15 США пз Таннер Тессманн
31 Сербия пз Неманья Матич
8 Франция пз Корентин Толиссо
37 Гана пз Эрнест Нуама
18 Франция нп Райан Шерки
10 Франция нп Александр Ляказетт
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
30.08.2024 Франция — Лига 1 3-й тур Лион4 : 3Страсбург
19.05.2024 Франция - Лига 1 34-й тур Лион2 : 1Страсбург
27.02.2024 Кубок Франции 1/4 финала Лион0 : 0 4 : 3Страсбург
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Страсбург2 : 1Лион
28.04.2023 Франция - Лига 1 33-й тур Страсбург1 : 2Лион
14.01.2023 Франция - Лига 1 19-й тур Лион1 : 2Страсбург
10.04.2022 Франция - Лига 1 31-й тур Страсбург1 : 1Лион
12.09.2021 Франция - Лига 1 5-й тур Лион3 : 1Страсбург
06.02.2021 Франция - Лига 1 24-й тур Лион3 : 0Страсбург
18.10.2020 Франция - Лига 1 7-й тур Страсбург2 : 3Лион
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Страсбург2 : 1
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 1Страсбург
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур 0 : 1Страсбург
23.02.2025 Франция — Лига 1 23-й тур Страсбург0 : 0
16.02.2025 Франция — Лига 1 22-й тур 0 : 2Страсбург
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Лион4 : 2
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Лион4 : 0
09.03.2025 Франция — Лига 1 25-й тур 0 : 2Лион
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Лион
02.03.2025 Франция — Лига 1 24-й тур Лион2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ2668
2
Лига чемпионов
Марсель2649
3
Лига чемпионов
Ницца2647
4
Квалификация Лиги чемпионов
Монако2647
5
Лига Европы
Лион2645
6
Квалификация Лиги конференций
Лилль2644
7 Страсбург2643
8 Ланс2639
9 Брест2637
10 Тулуза2634
11 Осер2632
12 Ренн2629
13 Нант2627
14 Анже2627
15 Реймс2623
16
Стыковая зона
Гавр2621
17
Зона вылета
Сент-Этьен2520
18
Зона вылета
Монпелье2515

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