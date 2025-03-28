Байер - Бохум 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 21:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
28 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 28 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|8
|пз
|Роберт Андрих
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|21
|нп
|Амин Адли
|14
|нп
|Патрик Шик
|1
|вр
|Тимо Хорн
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|13
|зщ
|Яков Медич
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|0 : 5
|20.12.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|4 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|3 : 0
|25.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|2 : 0
|10.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|06.02.2010
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|29.08.2009
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 1
|08.03.2009
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17