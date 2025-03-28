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Байер - Бохум 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 21:30
Стадион: БайАрена (Леверкузен, Германия), вместимость: 30210
28 Марта 2025 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Байер
Бохум

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Байер - Бохум, которое состоится 28 Марта 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: БайАрена (Леверкузен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Байер
Леверкузен
Бохум
Бохум
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
8 Германия пз Роберт Андрих
24 Испания пз Алеш Гарсия
21 Марокко нп Амин Адли
14 Чехия нп Патрик Шик
1 Германия вр Тимо Хорн
14 Германия зщ Тим Эрман
20 Украина зщ Иван Ордец
13 Хорватия зщ Яков Медич
15 Германия зщ Феликс Пасслак
19 Словакия пз Матуш Беро
6 Франция пз Ибраима Сиссоко
17 Германия пз Том Краус
32 Германия пз Максимилиан Виттек
33 Германия нп Филипп Хофман
11 Греция нп Георгиос Масурас
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
Германия Петер Цейдлер
Германия Дитер Хеккинг
История личных встреч
09.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Бохум1 : 1Байер
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Бохум0 : 5Байер
20.12.2023 Германия - Бундеслига 16-й тур Байер4 : 0Бохум
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур Бохум3 : 0Байер
25.01.2023 Германия - Бундеслига 17-й тур Байер2 : 0Бохум
10.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бохум0 : 0Байер
20.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер1 : 0Бохум
06.02.2010 Германия - Бундеслига 21-й тур Бохум1 : 1Байер
29.08.2009 Германия - Бундеслига 4-й тур Байер2 : 1Бохум
08.03.2009 Германия - Бундеслига 23-й тур Байер1 : 1Бохум
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 3 : 4Байер
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Байер0 : 2
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Байер0 : 2
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 3 : 0Байер
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 1 : 4Байер
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Бохум1 : 3
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 2 : 3Бохум
01.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Бохум0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 1 : 1Бохум
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Бохум2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

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