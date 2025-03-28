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Жил Висенте - Бенфика 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 22:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
28 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Жил Висенте
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 28 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
2 Португалия зщ Зе Карлуш
23 Португалия зщ Жозуэ
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
57 Португалия зщ Сандру Круш
8 Кот-д'Ивуар пз Мохамед Бамба
5 Аргентина пз Facundo Caseres
18 Португалия пз Жоау Тейшейра
22 Испания пз Серхио Бермехо
29 Бразилия нп Carlos Eduardo
71 Португалия нп Фелиш Коррея
1 Украина вр Анатолий Трубин
44 Португалия зщ Томаш Араужу
4 Португалия зщ Антониу Силва
3 Испания зщ Альваро Фернандес
71 Португалия зщ Леандру Сантуш
26 Швеция зщ Самуэль Даль
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
61 Португалия пз Флорентину Луиш
27 Португалия нп Брума
14 Греция нп Вангелис Павлидис
17 Турция нп Керем Актюркоглу
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
История личных встреч
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Бенфика5 : 1Жил Висенте
04.02.2024 Португалия — Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Жил Висенте
26.08.2023 Португалия — Примейра 3-й тур Жил Висенте2 : 3Бенфика
29.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
13.11.2022 Португалия - Примейра 13-й тур Бенфика3 : 1Жил Висенте
02.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
21.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
17.04.2021 Португалия - Примейра 27-й тур Бенфика1 : 2Жил Висенте
20.12.2020 Португалия - Примейра 10-й тур Жил Висенте0 : 2Бенфика
24.02.2020 Португалия - Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 1Бенфика
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Жил Висенте0 : 1
07.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 1Жил Висенте
27.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Жил Висенте0 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 1 : 0Жил Висенте
17.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Жил Висенте0 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 3Бенфика
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Бенфика
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бенфика0 : 1
26.02.2025 Кубок Португалии 1/4 финала Бенфика1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2559
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2636
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2629
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2523
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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