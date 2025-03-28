Жил Висенте - Бенфика 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 22:15
Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
28 Марта 2025 года в 23:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 24-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Бенфика, которое состоится 28 Марта 2025 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Бенфика
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|2
|зщ
|Зе Карлуш
|23
|зщ
|Жозуэ
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|57
|зщ
|Сандру Круш
|8
|пз
|Мохамед Бамба
|5
|пз
|Facundo Caseres
|18
|пз
|Жоау Тейшейра
|22
|пз
|Серхио Бермехо
|29
|нп
|Carlos Eduardo
|71
|нп
|Фелиш Коррея
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|4
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Альваро Фернандес
|71
|зщ
|Леандру Сантуш
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|27
|нп
|Брума
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|17
|нп
|Керем Актюркоглу
Главные тренеры
|Бруну Лаже
История личных встреч
|28.09.2024
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|5 : 1
|04.02.2024
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|26.08.2023
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|2 : 3
|29.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 2
|13.11.2022
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|3 : 1
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|10-й тур
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|07.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|27.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|26.02.2025
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|26
|36
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|26
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15