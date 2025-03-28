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Бодрум - Фенербахче 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 19:30
Стадион: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция), вместимость: 3000
28 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 29-й тур
Бодрум
Фенербахче

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бодрум - Фенербахче, которое состоится 28 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бодрум
Бодрум
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
27.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Фенербахче2 : 0Бодрум
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 0 : 2Бодрум
07.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Бодрум1 : 0
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 0 : 0Бодрум
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Бодрум1 : 0
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур 0 : 1Бодрум
16.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Фенербахче0 : 0
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2 3 : 2Фенербахче
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Фенербахче1 : 3
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Фенербахче3 : 0
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 0Фенербахче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2662
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2751
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2644
5 Эюпспор2744
6 Газиантеп2638
7 Гёзтепе2637
8 Истанбул Башакшехир2636
9 Трабзонспор2635
10 Касымпаша2735
11 Ризеспор2733
12 Антальяспор2733
13 Коньяспор2731
14 Аланьяспор2731
15 Бодрум2730
16
Зона вылета
Сивасспор2727
17
Зона вылета
Кайсериспор2627
18
Зона вылета
Хатайспор2619
19
Зона вылета
Адана Демирспор26-2

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