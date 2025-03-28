Бодрум - Фенербахче 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 19:30
Стадион: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция), вместимость: 3000
28 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бодрум - Фенербахче, которое состоится 28 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Бодрум Ильче (Бодрум, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бодрум
Бодрум
Фенербахче
Стамбул
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|27.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2 3 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 0
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|27
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|26
|44
|5
|Эюпспор
|27
|44
|6
|Газиантеп
|26
|38
|7
|Гёзтепе
|26
|37
|8
|Истанбул Башакшехир
|26
|36
|9
|Трабзонспор
|26
|35
|10
|Касымпаша
|27
|35
|11
|Ризеспор
|27
|33
|12
|Антальяспор
|27
|33
|13
|Коньяспор
|27
|31
|14
|Аланьяспор
|27
|31
|15
|Бодрум
|27
|30
| 16
Зона вылета
|Сивасспор
|27
|27
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|26
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|26
|-2