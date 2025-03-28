Шеффилд Юнайтед - Ковентри Сити 28 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 28-03-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
28 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 28 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
|Крис Уайлдер
История личных встреч
|23.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|16-й тур
|2 : 2
|26.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 24-й тур
|3 : 1
|19.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 16-й тур
|1 : 0
|12.03.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|4 : 1
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|0 : 0
|05.04.2017
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 41-й тур
|2 : 0
|15.12.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 22-й тур
|1 : 2
|30.04.2016
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 45-й тур
|3 : 1
|13.12.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 21-й тур
|1 : 0
|21.02.2015
|Англия - Первая лига
|Первая лига. 32-й тур
|2 : 2
|16.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 1
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 2
|24.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|1 : 3
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|3 : 0
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|3 : 2
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|2 : 3
|22.02.2025
|Англия — Чемпионшип
|34-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лидс Юнайтед
|38
|80
| 2
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|38
|80
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|38
|78
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|38
|69
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|38
|59
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|38
|57
|7
|Бристоль Сити
|38
|57
|8
|Мидлсбро
|38
|54
|9
|Блэкберн Роверс
|38
|52
|10
|Уотфорд
|38
|52
|11
|Миллуолл
|38
|51
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|38
|51
|13
|Норвич Сити
|38
|49
|14
|Престон Норт Энд
|38
|47
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|38
|45
|16
|Суонси Сити
|38
|44
|17
|Портсмут
|38
|42
|18
|Оксфорд Юнайтед
|38
|42
|19
|Халл Сити
|38
|41
|20
|Сток Сити
|38
|39
|21
|Кардифф Сити
|38
|39
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|38
|38
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|38
|35
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|38
|33