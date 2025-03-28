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Шеффилд Юнайтед - Ковентри Сити 28 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 28-03-2025 22:00
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
28 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Шеффилд Юнайтед
Ковентри Сити

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Ковентри Сити, которое состоится 28 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Крис Уайлдер
История личных встреч
23.11.2024 Англия — Чемпионшип 16-й тур Ковентри Сити2 : 2Шеффилд Юнайтед
26.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Шеффилд Юнайтед3 : 1Ковентри Сити
19.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 16-й тур Ковентри Сити1 : 0Шеффилд Юнайтед
12.03.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ковентри Сити4 : 1Шеффилд Юнайтед
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Шеффилд Юнайтед0 : 0Ковентри Сити
05.04.2017 Англия - Первая лига Первая лига. 41-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 0Ковентри Сити
15.12.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 22-й тур Ковентри Сити1 : 2Шеффилд Юнайтед
30.04.2016 Англия - Первая лига Первая лига. 45-й тур Ковентри Сити3 : 1Шеффилд Юнайтед
13.12.2015 Англия - Первая лига Первая лига. 21-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0Ковентри Сити
21.02.2015 Англия - Первая лига Первая лига. 32-й тур Шеффилд Юнайтед2 : 2Ковентри Сити
16.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 1Шеффилд Юнайтед
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 0
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 2Шеффилд Юнайтед
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Шеффилд Юнайтед1 : 3
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Ковентри Сити3 : 0
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 2 : 0Ковентри Сити
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур Ковентри Сити3 : 2
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 2 : 3Ковентри Сити
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Ковентри Сити2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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