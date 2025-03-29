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Тюмень - СКА-Хабаровск 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Тюмень
СКА-Хабаровск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
29.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
16.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень1 : 0СКА-Хабаровск
23.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 2-й тур СКА-Хабаровск2 : 0Тюмень
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур СКА-Хабаровск2 : 1Тюмень
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1СКА-Хабаровск
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
12.02.2017 Кубок ФНЛ Группа C. 1-й тур СКА-Хабаровск1 : 2Тюмень
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Тюмень1 : 3СКА-Хабаровск
15.05.2016 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Тюмень0 : 2СКА-Хабаровск
01.11.2015 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур СКА-Хабаровск1 : 0Тюмень
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 3Тюмень
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Тюмень0 : 1
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Тюмень
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1Тюмень
02.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 0Тюмень
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур СКА-Хабаровск1 : 0
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур СКА-Хабаровск0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 1СКА-Хабаровск
31.01.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 2 : 3СКА-Хабаровск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2543
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2538
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 Чайка2530
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2528
15 Уфа2522
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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