Тюмень - СКА-Хабаровск 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - СКА-Хабаровск, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тюмень
Тюмень
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Главные тренеры
|Игорь Анатольевич Меньщиков
|Алексей Николаевич Поддубский
История личных встреч
|29.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|2 : 1
|16.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|23.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 0
|10.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|2 : 1
|08.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|1 : 1
|26.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|1 : 0
|12.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Группа C. 1-й тур
|1 : 2
|28.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|37-й тур
|0 : 2
|01.11.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 3
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|02.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 0
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|31.01.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|25
|53
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|25
|44
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|25
|43
|5
|Урал
|25
|42
|6
|СКА-Хабаровск
|25
|38
|7
|Енисей
|25
|37
|8
|Арсенал Т
|25
|33
|9
|Ротор
|25
|33
|10
|Чайка
|25
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|25
|28
|15
|Уфа
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19