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Шинник - Нефтехимик 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Шинник
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Александр Михайлович Побегалов
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
12.10.2024 Россия — Мелбет Первая лига 14-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
24.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 29-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Шинник1 : 0Нефтехимик
26.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник3 : 0Нефтехимик
04.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Нефтехимик1 : 0Шинник
07.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Нефтехимик1 : 1Шинник
13.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Шинник1 : 2Нефтехимик
14.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 13-й тур Нефтехимик2 : 2Шинник
29.04.2017 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Шинник2 : 1Нефтехимик
08.10.2016 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Нефтехимик1 : 2Шинник
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Шинник
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Шинник0 : 1
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Шинник
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 1 : 1Шинник
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 2 : 0Нефтехимик
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Нефтехимик0 : 1
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 3Нефтехимик
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Нефтехимик0 : 1
01.12.2024 Россия — Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 3Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2543
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2538
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 Чайка2530
11 Нефтехимик2529
12 Родина2529
13 КАМАЗ2528
14 Шинник2528
15 Уфа2522
16
Зона вылета
Алания2522
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2519

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