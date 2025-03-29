Шинник - Нефтехимик 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шинник - Нефтехимик, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шинник
Ярославль
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Александр Михайлович Побегалов
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|12.10.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|24.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|29-й тур
|1 : 2
|03.09.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|26.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|24-й тур
|3 : 0
|04.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|8-й тур
|1 : 0
|07.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 1
|13.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|13-й тур
|2 : 2
|29.04.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|2 : 1
|08.10.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 2
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|1 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 1
|01.12.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|25
|53
| 2
Повышение
|Торпедо М
|25
|48
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|25
|44
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|25
|43
|5
|Урал
|25
|42
|6
|СКА-Хабаровск
|25
|38
|7
|Енисей
|25
|37
|8
|Арсенал Т
|25
|33
|9
|Ротор
|25
|33
|10
|Чайка
|25
|30
|11
|Нефтехимик
|25
|29
|12
|Родина
|25
|29
|13
|КАМАЗ
|25
|28
|14
|Шинник
|25
|28
|15
|Уфа
|25
|22
| 16
Зона вылета
|Алания
|25
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|25
|21
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|25
|19