Эспаньол - Атлетико М 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 17:15
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
29 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|4
|зщ
|Мараш Кумбула
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|19
|пз
|Урко Гонсалес
|20
|пз
|Алекс Крал
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|2
|нп
|Роберто Фернандес
|7
|нп
|Хавьер Пуадо
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|15
|зщ
|Клеман Лангле
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|21
|зщ
|Хавьер Галан
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|8
|пз
|Пабло Барриос
|12
|пз
|Самуэл Лино
|4
|пз
|Конор Галлахер
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|9
|нп
|Александр Сёрлот
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Диего Симеоне
История личных встреч
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|22.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 0
|06.05.2018
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|16.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Испания — Примера
|23-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Райо Вальекано
|28
|37
|10
|Севилья
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|28
|35
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16