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Эспаньол - Атлетико М 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:15
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
29 Марта 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Хавьер Альберола Рохас (Испания);
Эспаньол
Атлетико М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Атлетико М, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Атлетико М
Мадрид
1ИспанияврЖоан Гарсия
23МароккозщОмар Эль-Хилали
4АлбаниязщМараш Кумбула
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
19ИспанияпзУрко Гонсалес
20ЧехияпзАлекс Крал
10ИспанияпзПоль Лосано
17ИспаниянпХофре Каррерас
2ИспаниянпРоберто Фернандес
7ИспаниянпХавьер Пуадо
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
15ФранциязщКлеман Лангле
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
21ИспаниязщХавьер Галан
14ИспанияпзМаркос Льоренте
8ИспанияпзПабло Барриос
12БразилияпзСамуэл Лино
4АнглияпзКонор Галлахер
7ФранциянпАнтуан Гризманн
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
АргентинаДиего Симеоне
История личных встреч
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0Эспаньол
24.05.2023Испания - Примера36-й турЭспаньол3 : 3Атлетико М
06.11.2022Испания - Примера13-й турАтлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021Испания - Примера4-й турЭспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019Испания - Примера13-й турАтлетико М3 : 1Эспаньол
04.05.2019Испания - Примера36-й турЭспаньол3 : 0Атлетико М
22.12.2018Испания - Примера17-й турАтлетико М1 : 0Эспаньол
06.05.2018Испания - Примера36-й турАтлетико М0 : 2Эспаньол
15.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 1Эспаньол
10.03.2025Испания — Примера27-й турЭспаньол1 : 1
22.02.2025Испания — Примера25-й тур0 : 1Эспаньол
16.02.2025Испания — Примера24-й турЭспаньол1 : 1
09.02.2025Испания — Примера23-й тур2 : 1Эспаньол
16.03.2025Испания — Примера28-й турАтлетико М2 : 4
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчАтлетико М1 : 0 2 : 4
09.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Атлетико М
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матч2 : 1Атлетико М
01.03.2025Испания — Примера26-й турАтлетико М1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2856
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Райо Вальекано2837
10 Севилья2836
11 Хетафе2836
12 Реал Сосьедад2835
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

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