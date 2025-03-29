00:48 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 марта
Суббота 29 марта
Свернуть список

Реал Мадрид - Леганес 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Реал Мадрид
Леганес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леганес, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Леганес
Леганес
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
35ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
8УругвайпзФедерико Вальверде
14ФранцияпзОрельен Тчуамени
5АнглияпзДжуд Беллингем
11Бразилиянп Родриго
9ФранциянпКилиан Мбаппе
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
13СербияврМарко Дмитрович
12ФранциязщВалентин Розье
6ИспаниязщСерхио Гонсалес
22СербиязщМатия Настасич
20ИспаниязщХавьер Эрнандес
14СербияпзДарко Брашанац
5ПерупзРенато Тапиа
8ГвинеяпзСейдуба Сиссе
11ИспаниянпХуан Крус
10ИспаниянпДаниэль Раба
19ИспаниянпДиего Гарсия
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ИспанияБорха Саэс Хименес
История личных встреч
05.02.2025Кубок Испании1/4 финалаЛеганес2 : 3Реал Мадрид
24.11.2024Испания — Примера14-й турЛеганес0 : 3Реал Мадрид
19.07.2020Испания - Примера38-й турЛеганес2 : 2Реал Мадрид
30.10.2019Испания - Примера11-й турРеал Мадрид5 : 0Леганес
15.04.2019Испания - Примера32-й турЛеганес1 : 1Реал Мадрид
16.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчЛеганес1 : 0Реал Мадрид
09.01.2019Кубок Испании1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 0Леганес
01.09.2018Испания - Примера3-й турРеал Мадрид4 : 1Леганес
28.04.2018Испания - Примера35-й турРеал Мадрид2 : 1Леганес
21.02.2018Испания - Примера16-й турЛеганес1 : 3Реал Мадрид
15.03.2025Испания — Примера28-й тур1 : 2Реал Мадрид
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 0 2 : 4Реал Мадрид
09.03.2025Испания — Примера27-й турРеал Мадрид2 : 1
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчРеал Мадрид2 : 1
01.03.2025Испания — Примера26-й тур2 : 1Реал Мадрид
16.03.2025Испания — Примера28-й турЛеганес2 : 3
08.03.2025Испания — Примера27-й тур2 : 1Леганес
02.03.2025Испания — Примера26-й турЛеганес1 : 0
23.02.2025Испания — Примера25-й тур3 : 0Леганес
15.02.2025Испания — Примера24-й турЛеганес3 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2863
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2860
3
Лига чемпионов
Атлетико М2856
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2852
5
Лига Европы
Бетис2844
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2744
7 Мальорка2840
8 Сельта2839
9 Райо Вальекано2837
10 Севилья2836
11 Хетафе2836
12 Реал Сосьедад2835
13 Жирона2834
14 Осасуна2833
15 Эспаньол2728
16 Валенсия2828
17 Алавес2827
18
Зона вылета
Леганес2827
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2825
20
Зона вылета
Вальядолид2816

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close