Реал Мадрид - Леганес 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 22:00
Стадион: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания), вместимость: 85454
29 Марта 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 29-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Леганес, которое состоится 29 Марта 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид
Леганес
Леганес
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|35
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|14
|пз
|Орельен Тчуамени
|5
|пз
|Джуд Беллингем
|11
|нп
|Родриго
|9
|нп
|Килиан Мбаппе
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|12
|зщ
|Валентин Розье
|6
|зщ
|Серхио Гонсалес
|22
|зщ
|Матия Настасич
|20
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|14
|пз
|Дарко Брашанац
|5
|пз
|Ренато Тапиа
|8
|пз
|Сейдуба Сиссе
|11
|нп
|Хуан Крус
|10
|нп
|Даниэль Раба
|19
|нп
|Диего Гарсия
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Борха Саэс Хименес
История личных встреч
|05.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|24.11.2024
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 3
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 2
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|5 : 0
|15.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 1
|16.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.01.2019
|Кубок Испании
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|01.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|4 : 1
|28.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 1
|21.02.2018
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 3
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 2 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Примеры: «Реал» — «Леганес». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|28
|63
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|28
|56
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|28
|52
| 5
Лига Европы
|Бетис
|28
|44
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|27
|44
|7
|Мальорка
|28
|40
|8
|Сельта
|28
|39
|9
|Райо Вальекано
|28
|37
|10
|Севилья
|28
|36
|11
|Хетафе
|28
|36
|12
|Реал Сосьедад
|28
|35
|13
|Жирона
|28
|34
|14
|Осасуна
|28
|33
|15
|Эспаньол
|27
|28
|16
|Валенсия
|28
|28
|17
|Алавес
|28
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|28
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|28
|25
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|28
|16