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Венеция - Болонья 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Венеция
Болонья

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Болонья, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Венеция
Венеция
Болонья
Болонья
28РумынияврЙонуц Раду
25БельгиязщЙоэль Шингтьен
4НидерландызщДжей Идзес
2Гвинея-БисаузщФали Канде
6СШАпзДжанлука Бузио
32ГанапзЖозеф Альфред Дункан
71ИспанияпзКике Перес
77ИсландияпзМикаэль-Эгиль Эллертссон
11ИталияпзГаэтано Ористанио
24ИталиянпАлессио Дзербин
18ЧехиянпДаниэль Фила
34ИталияврФедерико Равалья
14ИталиязщДавиде Калабрия
31НидерландызщСэм Бёкема
15ИталиязщНиколо Казале
33ИспаниязщХуан Миранда
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
8ШвейцарияпзРемо Фройлер
21ДанияпзЙенс Одгор
7ИталиянпРиккардо Орсолини
28ИталиянпНиколо Камбьяги
24НидерландынпТейс Даллинга
Главные тренеры
ИталияЭусебио Ди Франческо
ИталияВинченцо Итальяно
История личных встреч
30.11.2024Италия — Серия А14-й турБолонья3 : 0Венеция
08.05.2022Италия - Серия А36-й турВенеция4 : 3Болонья
21.11.2021Италия - Серия А13-й турБолонья0 : 1Венеция
16.03.2025Италия — Серия А29-й турВенеция0 : 0
08.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 1Венеция
01.03.2025Италия — Серия А27-й тур0 : 0Венеция
22.02.2025Италия — Серия А26-й турВенеция0 : 0
17.02.2025Италия — Серия А25-й тур2 : 0Венеция
16.03.2025Италия — Серия А29-й турБолонья5 : 0
09.03.2025Италия — Серия А28-й тур1 : 2Болонья
02.03.2025Италия — Серия А27-й турБолонья2 : 1
27.02.2025Италия — Серия А9-й турБолонья2 : 1
22.02.2025Италия — Серия А26-й тур2 : 0Болонья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта2958
4
Лига чемпионов
Болонья2953
5
Лига Европы
Ювентус2952
6
Квалификация Лиги конференций
Лацио2951
7 Рома2949
8 Фиорентина2948
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа2935
13 Комо2929
14 Верона2929
15 Кальяри2926
16 Лечче2925
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи2922
19
Зона вылета
Венеция2920
20
Зона вылета
Монца2915

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