Венеция - Болонья 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:00
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
29 Марта 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Венеция - Болонья, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Венеция
Венеция
Болонья
Болонья
|28
|вр
|Йонуц Раду
|25
|зщ
|Йоэль Шингтьен
|4
|зщ
|Джей Идзес
|2
|зщ
|Фали Канде
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|32
|пз
|Жозеф Альфред Дункан
|71
|пз
|Кике Перес
|77
|пз
|Микаэль-Эгиль Эллертссон
|11
|пз
|Гаэтано Ористанио
|24
|нп
|Алессио Дзербин
|18
|нп
|Даниэль Фила
|34
|вр
|Федерико Равалья
|14
|зщ
|Давиде Калабрия
|31
|зщ
|Сэм Бёкема
|15
|зщ
|Николо Казале
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|24
|нп
|Тейс Даллинга
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Винченцо Итальяно
История личных встреч
|30.11.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|3 : 0
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|36-й тур
|4 : 3
|21.11.2021
|Италия - Серия А
|13-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 0
|17.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|5 : 0
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|27.02.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|29
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|29
|52
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|29
|51
|7
|Рома
|29
|49
|8
|Фиорентина
|29
|48
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|29
|35
|13
|Комо
|29
|29
|14
|Верона
|29
|29
|15
|Кальяри
|29
|26
|16
|Лечче
|29
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|29
|22
| 19
Зона вылета
|Венеция
|29
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|29
|15