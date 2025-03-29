00:50 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 марта
Суббота 29 марта
Свернуть список

Бавария - Санкт-Паули 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Бавария
Санкт-Паули

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Санкт-Паули, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Санкт-Паули
Гамбург
40ГерманияврЙонас Урбиг
44ХорватиязщЙосип Станишич
15АнглиязщЭрик Дайер
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
27АвстрияпзКонрад Лаймер
8ГерманияпзЛеон Горецка
6ГерманияпзЙозуа Киммих
42ГерманияпзДжамал Мусиала
17ФранциянпМайкл Олисе
10ГерманиянпЛерой Зане
9АнглиянпГарри Кейн
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
4АвстриязщДавид Немет
2ГрециязщМанолис Салиакас
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
24АвстралияпзКоннор Меткалф
23ГерманияпзФилипп Трой
26ГерманияпзЭлиас Саад
10ЛюксембургнпДанел Синани
13ГерманиянпНоа Вайсхаупт
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
09.11.2024Германия — Бундеслига10-й турСанкт-Паули0 : 1Бавария
07.05.2011Германия - Бундеслига33-й турСанкт-Паули1 : 8Бавария
11.12.2010Германия - Бундеслига16-й турБавария3 : 0Санкт-Паули
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур1 : 1Бавария
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч0 : 2Бавария
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБавария2 : 3
05.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБавария3 : 0
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й тур1 : 3Бавария
14.03.2025Германия — Бундеслига26-й турСанкт-Паули1 : 0
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур1 : 1Санкт-Паули
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турСанкт-Паули0 : 2
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур2 : 0Санкт-Паули
15.02.2025Германия — Бундеслига22-й турСанкт-Паули0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2662
2
Лига чемпионов
Байер2656
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2642
6
Квалификация Лиги конференций
Фрайбург2642
7 Боруссия М2640
8 Вольфсбург2638
9 Аугсбург2638
10 Штутгарт2637
11 Боруссия Д2635
12 Вердер2633
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2626
15 Санкт-Паули2625
16
Стыковая зона
Бохум2620
17
Зона вылета
Хайденхайм2619
18
Зона вылета
Хольштайн2617

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close