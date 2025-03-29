Бавария - Санкт-Паули 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
29 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Санкт-Паули, которое состоится 29 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Санкт-Паули
Гамбург
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|8
|пз
|Леон Горецка
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|4
|зщ
|Давид Немет
|2
|зщ
|Манолис Салиакас
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|24
|пз
|Коннор Меткалф
|23
|пз
|Филипп Трой
|26
|пз
|Элиас Саад
|10
|нп
|Данел Синани
|13
|нп
|Ноа Вайсхаупт
Главные тренеры
|Венсан Компани
|Александер Блессин
История личных встреч
|09.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 1
|07.05.2011
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 8
|11.12.2010
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|3 : 0
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|14.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|2 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|26
|62
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|26
|56
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|26
|42
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Фрайбург
|26
|42
|7
|Боруссия М
|26
|40
|8
|Вольфсбург
|26
|38
|9
|Аугсбург
|26
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Боруссия Д
|26
|35
|12
|Вердер
|26
|33
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|26
|26
|15
|Санкт-Паули
|26
|25
| 16
Стыковая зона
|Бохум
|26
|20
| 17
Зона вылета
|Хайденхайм
|26
|19
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|26
|17