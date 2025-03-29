Каза Пия - Риу Аве 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
29 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Риу Аве, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
|1
|вр
|Патрик Секейра
|4
|зщ
|Жоау Голарт
|3
|зщ
|Рубен Клюйверт
|2
|зщ
|Duplexe Tchamba
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|17
|пз
|Рафаэл Бриту
|5
|пз
|Леонарду Лелу
|80
|нп
|Pablo
|13
|нп
|Korede Osundina
|88
|нп
|Caue Vinicius
|14
|нп
|Мигел Соуза
|1
|вр
|Цезарий Мишта
|3
|зщ
|Андреас Нтои
|2
|зщ
|Джонатан Панзо
|17
|пз
|Мариус Врусаи
|98
|пз
|Омар Ричардс
|29
|пз
|Теофанис Бакулас
|16
|пз
|Брандон Агилера
|19
|пз
|Кику Бондозу
|7
|нп
|Andre Silva
|80
|нп
|Оле Польман
|14
|нп
|Карем Зоаби
Главные тренеры
|Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 3
|02.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 2
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 0
|02.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|16.04.2023
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Португалия - Примейра
|11-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 3
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|3 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 3
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|59
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|26
|36
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|26
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|25
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15