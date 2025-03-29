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Каза Пия - Риу Аве 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
29 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Каза Пия
Риу Аве

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Риу Аве, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
4 Португалия зщ Жоау Голарт
3 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
2 Камерун зщ Duplexe Tchamba
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
17 Португалия пз Рафаэл Бриту
5 Португалия пз Леонарду Лелу
80 Бразилия нп Pablo
13 США нп Korede Osundina
88 Бразилия нп Caue Vinicius
14 Португалия нп Мигел Соуза
1 Польша вр Цезарий Мишта
3 Греция зщ Андреас Нтои
2 Англия зщ Джонатан Панзо
17 Греция пз Мариус Врусаи
98 Англия пз Омар Ричардс
29 Греция пз Теофанис Бакулас
16 Коста-Рика пз Брандон Агилера
19 Португалия пз Кику Бондозу
7 Бразилия нп Andre Silva
80 Германия нп Оле Польман
14 Израиль нп Карем Зоаби
Главные тренеры
Португалия Луиш Карлуш Баталья Фрейре
История личных встреч
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Каза Пия1 : 3Риу Аве
02.11.2024 Португалия — Примейра 10-й тур Риу Аве2 : 2Каза Пия
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Риу Аве1 : 0Каза Пия
02.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Каза Пия1 : 1Риу Аве
16.04.2023 Португалия - Примейра 28-й тур Риу Аве1 : 1Каза Пия
30.10.2022 Португалия - Примейра 11-й тур Каза Пия1 : 0Риу Аве
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 3 : 1Каза Пия
09.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Каза Пия1 : 3
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 1 : 0Каза Пия
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Каза Пия1 : 0
15.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур 3 : 2Каза Пия
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Риу Аве2 : 3
10.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур 1 : 0Риу Аве
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Риу Аве2 : 1
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур 2 : 1Риу Аве
16.02.2025 Португалия — Примейра 22-й тур Риу Аве1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2559
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2636
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2629
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2523
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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