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Бешикташ - Галатасарай 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 29-й тур
Бешикташ
Галатасарай

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Галатасарай, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
Норвегия Уле-Гуннар Сульшер
Турция Окан Бурук
История личных встреч
28.10.2024 Турция — Суперлига 10-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
03.08.2024 Суперкубок Турции Финал Галатасарай0 : 5Бешикташ
03.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур Бешикташ0 : 1Галатасарай
21.10.2023 Турция - Суперлига 9-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
30.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ3 : 1Галатасарай
05.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
14.03.2022 Турция - Суперлига 29-й тур Галатасарай2 : 1Бешикташ
25.10.2021 Турция - Суперлига 10-й тур Бешикташ2 : 1Галатасарай
08.05.2021 Турция - Суперлига 40-й тур Галатасарай3 : 1Бешикташ
17.01.2021 Турция - Суперлига 19-й тур Бешикташ2 : 0Галатасарай
15.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур 1 : 0Бешикташ
10.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур Бешикташ1 : 2
01.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Бешикташ2 : 0
21.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур 1 : 3Бешикташ
15.02.2025 Турция — Суперлига 24-й тур Бешикташ2 : 1
14.03.2025 Турция — Суперлига 28-й тур Галатасарай4 : 0
09.03.2025 Турция — Суперлига 27-й тур 1 : 2Галатасарай
02.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур 3 : 3Галатасарай
24.02.2025 Турция — Суперлига 25-й тур Галатасарай0 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Галатасарай2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче2765
3
Квалификация Лиги Европы
Самсунспор2751
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ2644
5 Эюпспор2744
6 Газиантеп2738
7 Гёзтепе2637
8 Истанбул Башакшехир2636
9 Антальяспор2836
10 Трабзонспор2635
11 Касымпаша2735
12 Коньяспор2834
13 Ризеспор2733
14 Аланьяспор2831
15 Бодрум2830
16
Зона вылета
Кайсериспор2730
17
Зона вылета
Сивасспор2727
18
Зона вылета
Хатайспор2719
19
Зона вылета
Адана Демирспор26-2

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