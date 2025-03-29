Бешикташ - Галатасарай 29 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 29-03-2025 19:30
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
29 Марта 2025 года в 20:30 (+03:00). Турция — Суперлига, 29-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Галатасарай, которое состоится 29 Марта 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Галатасарай
Стамбул
Главные тренеры
|Джованни ван Бронкхорст
|Уле-Гуннар Сульшер
|Окан Бурук
История личных встреч
|28.10.2024
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Суперкубок Турции
|Финал
|0 : 5
|03.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 1
|21.10.2023
|Турция - Суперлига
|9-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|3 : 1
|05.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 1
|14.03.2022
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|2 : 1
|25.10.2021
|Турция - Суперлига
|10-й тур
|2 : 1
|08.05.2021
|Турция - Суперлига
|40-й тур
|3 : 1
|17.01.2021
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|1 : 0
|10.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|01.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|2 : 0
|21.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|1 : 3
|15.02.2025
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Турция — Суперлига
|28-й тур
|4 : 0
|09.03.2025
|Турция — Суперлига
|27-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|3 : 3
|24.02.2025
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Самсунспор
|27
|51
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|26
|44
|5
|Эюпспор
|27
|44
|6
|Газиантеп
|27
|38
|7
|Гёзтепе
|26
|37
|8
|Истанбул Башакшехир
|26
|36
|9
|Антальяспор
|28
|36
|10
|Трабзонспор
|26
|35
|11
|Касымпаша
|27
|35
|12
|Коньяспор
|28
|34
|13
|Ризеспор
|27
|33
|14
|Аланьяспор
|28
|31
|15
|Бодрум
|28
|30
| 16
Зона вылета
|Кайсериспор
|27
|30
| 17
Зона вылета
|Сивасспор
|27
|27
| 18
Зона вылета
|Хатайспор
|27
|19
| 19
Зона вылета
|Адана Демирспор
|26
|-2