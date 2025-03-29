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Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс 29 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 29-03-2025 17:00
Стадион: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия), вместимость: 30089
29 Марта 2025 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 39-й тур
Сток Сити
Куинз Парк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сток Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 29 Марта 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 39-й тур, оно проводится на стадионе: Бет365 (Сток-он-Трент, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
АнглияСтивен Шумахер
АнглияМарк Робинс
ИспанияМарти Сифуэнтес
История личных встреч
23.11.2024Англия — Чемпионшип16-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 1Сток Сити
14.02.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 32-й турСток Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
28.11.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 18-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
29.04.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСток Сити0 : 1Куинз Парк Рейнджерс
17.09.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
23.04.2022Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турСток Сити1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
05.12.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 2Сток Сити
01.05.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 45-й турСток Сити0 : 2Куинз Парк Рейнджерс
15.12.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турКуинз Парк Рейнджерс0 : 0Сток Сити
15.02.2020Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 33-й турКуинз Парк Рейнджерс4 : 2Сток Сити
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й тур1 : 0Сток Сити
12.03.2025Англия — Чемпионшип37-й турСток Сити1 : 0
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур3 : 2Сток Сити
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турСток Сити0 : 0
25.02.2025Англия — Чемпионшип31-й турСток Сити1 : 3
15.03.2025Англия — Чемпионшип38-й турКуинз Парк Рейнджерс2 : 2
11.03.2025Англия — Чемпионшип37-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
08.03.2025Англия — Чемпионшип36-й тур1 : 0Куинз Парк Рейнджерс
01.03.2025Англия — Чемпионшип35-й турКуинз Парк Рейнджерс1 : 2
22.02.2025Англия — Чемпионшип34-й тур2 : 1Куинз Парк Рейнджерс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3880
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3880
3
Плей-офф
Бёрнли3878
4
Плей-офф
Сандерленд3869
5
Плей-офф
Ковентри Сити3859
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3857
7 Бристоль Сити3857
8 Мидлсбро3854
9 Блэкберн Роверс3852
10 Уотфорд3852
11 Миллуолл3851
12 Шеффилд Уэнсдей3851
13 Норвич Сити3849
14 Престон Норт Энд3847
15 Куинз Парк Рейнджерс3845
16 Суонси Сити3844
17 Портсмут3842
18 Оксфорд Юнайтед3842
19 Халл Сити3841
20 Сток Сити3839
21 Кардифф Сити3839
22
Зона вылета
Дерби Каунти3838
23
Зона вылета
Лутон Таун3835
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3833

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