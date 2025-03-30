Краснодар - Факел 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 13:00
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Факел, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
|04.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 0
|19.04.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|25.08.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|05.11.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 3
|17.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|23.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|6 : 1
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|2 : 2
|11.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|1 : 2
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|0 : 4
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|07.03.2025
|Россия — МФЛ
|1-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|21
|46
|2
|Спартак М
|21
|43
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|22
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|21
|18
| 15
Зона вылета
|Факел
|21
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|22
|11