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Краснодар - Факел 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 13:00
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Марта 2025 года в 14:00 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Краснодар
Факел

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Факел, которое состоится 30 Марта 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Факел
Воронеж
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов
История личных встреч
04.08.2024Мир Российская Премьер-лига3-й турФакел0 : 0Краснодар
19.04.2024Мир Российская Премьер-лига25-й турКраснодар2 : 0Факел
25.08.2023Мир Российская Премьер-лига6-й турФакел0 : 0Краснодар
05.11.2022Мир Российская Премьер-лига16-й турФакел3 : 3Краснодар
17.07.2022Мир Российская Премьер-лига1-й турКраснодар2 : 2Факел
17.07.2011Кубок России1/16 финалаФакел2 : 1Краснодар
28.03.2025Россия — МФЛ3-й турКраснодар2 : 1
23.03.2025Товарищеские матчи (клубы) — 2025Краснодар6 : 1
16.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й тур0 : 1Краснодар
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур2 : 2Краснодар
11.03.2025Fonbet Кубок России1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)Краснодар1 : 2
28.03.2025Россия — МФЛ3-й тур0 : 4Факел
15.03.2025Мир Российская Премьер-лига21-й тур1 : 0Факел
14.03.2025Россия — МФЛ2-й тур1 : 3Факел
08.03.2025Мир Российская Премьер-лига20-й турФакел0 : 2
07.03.2025Россия — МФЛ1-й тур1 : 0Факел
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Факел». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2146
2 Спартак М2143
3 Зенит2143
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2219
14
Стыковая зона
Ахмат2118
15
Зона вылета
Факел2114
16
Зона вылета
Оренбург2211

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