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Ротор - Родина 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 14:00
Стадион: Волгоград Арена (Волгоград, Россия), вместимость: 45568
30 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
Ротор
Родина

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ротор - Родина, которое состоится 30 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Волгоград Арена (Волгоград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ротор
Волгоград
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияДенис Константинович Бояринцев
СловенияЗоран Желькович
История личных встреч
26.08.2024Россия — Мелбет Первая лига7-й турРодина2 : 2Ротор
23.02.2020Кубок ФНЛПлей-оффРотор6 : 0Родина
23.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур1 : 0Ротор
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турРотор2 : 2
10.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Ротор
03.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турРотор0 : 0
19.02.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20253 : 1Ротор
22.03.2025Россия — Мелбет Первая лига25-й тур0 : 0Родина
16.03.2025Россия — Мелбет Первая лига24-й турРодина4 : 0
08.03.2025Россия — Мелбет Первая лига23-й тур0 : 0Родина
02.03.2025Россия — Мелбет Первая лига22-й турРодина0 : 1
23.01.2025Товарищеские матчи (клубы) — 20252 : 2Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2553
2
Повышение
Торпедо М2548
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2542
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2533
9 Ротор2533
10 КАМАЗ2631
11 Чайка2530
12 Нефтехимик2630
13 Родина2529
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2521
18
Зона вылета
Тюмень2619

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