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Фрайбург - Унион 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
Фрайбург
Унион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
1 Германия вр Ноа Атуболу
25 Франция зщ Килианн Сильдилья
28 Германия зщ Маттиас Гинтер
3 Австрия зщ Филипп Линхарт
30 Германия зщ Кристиан Гюнтер
8 Германия пз Максимилиан Эггештайн
6 Германия пз Патрик Остерхаге
42 Япония пз Рицу Доан
32 Италия пз Винченцо Грифо
9 Германия пз Лукас Хёлер
18 Турция нп Эрен Динкчи
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
14 Австрия зщ Леопольд Кверфельд
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
19 Германия зщ Яник Хаберер
18 Хорватия зщ Йосип Юранович
8 Германия пз Рани Хедира
11 Южная Корея пз Чон У Ён
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
23 Сербия нп Андрей Илич
Главные тренеры
Германия Юлиан Шустер
Германия Штеффен Баумгарт
История личных встреч
08.11.2024 Германия — Бундеслига 10-й тур Унион0 : 0Фрайбург
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур Унион2 : 1Фрайбург
13.01.2024 Германия - Бундеслига 17-й тур Фрайбург0 : 0Унион
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Унион4 : 2Фрайбург
13.11.2022 Германия - Бундеслига 15-й тур Фрайбург4 : 1Унион
07.05.2022 Германия - Бундеслига 33-й тур Фрайбург1 : 4Унион
15.12.2021 Германия - Бундеслига 16-й тур Унион0 : 0Фрайбург
20.02.2021 Германия - Бундеслига 22-й тур Фрайбург0 : 1Унион
24.10.2020 Германия - Бундеслига 5-й тур Унион1 : 1Фрайбург
07.03.2020 Германия - Бундеслига 25-й тур Фрайбург3 : 1Унион
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 2 : 2Фрайбург
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Фрайбург0 : 0
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур 0 : 0Фрайбург
21.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур Фрайбург5 : 0
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 1Фрайбург
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Унион1 : 1
09.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 1 : 2Унион
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Унион0 : 1
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 6 : 0Унион
15.02.2025 Германия — Бундеслига 22-й тур Унион1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Майнц2645
4
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2645
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2642
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Штутгарт2637
11 Вердер2736
12 Боруссия Д2635
13 Унион2627
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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