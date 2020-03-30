Фрайбург - Унион 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
30 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 27-й тур
Главный судья: Сёрен Шторкс (Фелен, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 30 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|42
|пз
|Рицу Доан
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|9
|пз
|Лукас Хёлер
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|19
|зщ
|Яник Хаберер
|18
|зщ
|Йосип Юранович
|8
|пз
|Рани Хедира
|11
|пз
|Чон У Ён
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
|23
|нп
|Андрей Илич
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|08.11.2024
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|4 : 2
|13.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 1
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|15.02.2025
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Майнц
|26
|45
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|26
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Штутгарт
|26
|37
|11
|Вердер
|27
|36
|12
|Боруссия Д
|26
|35
|13
|Унион
|26
|27
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17