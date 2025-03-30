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Фамаликан - АВС 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
30 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Фамаликан
АВС

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - АВС, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
АВС
Вила-даз-Авиш
25ЧерногорияврЛазар Царевич
17ПортугалиязщРодригу Пиньейру
4АлбаниязщЭнеа Михай
16НидерландызщЮстин де Хас
5Португалиязщ Рафа Соареш
8СербияпзМирко Топич
6НидерландыпзТомми ван Де Лои
7БразилияпзMarcos Vinicios Lopes Moura
20ПортугалияпзGustavo Sa
11ИспаниянпOscar Aranda
29ЧехиянпВацлав Сейк
13МексикаврГильермо Очоа
5ПортугалиязщЖорже Тейшейра
42КолумбиязщCristian Devenish
27ЛюксембургзщЭрик Вейга
25ПортугалияпзТомаш Тавареш
14БразилияпзЛукас Пиазон
15Испанияпз Хауме
7БразилияпзЛукас Фернандес
10Кабо-ВерденпВаско Рафаэль Фортеш Лопеш
17ЭквадорнпJohn Mercado
29Кабо-Верденп Зе Луиш
Главные тренеры
ПортугалияАрманду Евангелишта
ПортугалияВитор Кампелуш
История личных встреч
03.11.2024Португалия — Примейра10-й турАВС2 : 3Фамаликан
15.03.2025Португалия — Примейра26-й тур3 : 1Фамаликан
10.03.2025Португалия — Примейра25-й турФамаликан1 : 0
01.03.2025Португалия — Примейра24-й тур2 : 1Фамаликан
23.02.2025Португалия — Примейра23-й турФамаликан2 : 0
17.02.2025Португалия — Примейра22-й тур0 : 2Фамаликан
15.03.2025Португалия — Примейра26-й тур2 : 0АВС
08.03.2025Португалия — Примейра25-й турАВС0 : 1
02.03.2025Португалия — Примейра24-й тур0 : 1АВС
23.02.2025Португалия — Примейра23-й турАВС2 : 2
16.02.2025Португалия — Примейра22-й тур1 : 1АВС
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2729
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2623
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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