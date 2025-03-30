Фамаликан - АВС 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 16:30
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
30 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - АВС, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
АВС
Вила-даз-Авиш
|25
|вр
|Лазар Царевич
|17
|зщ
|Родригу Пиньейру
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|5
|зщ
|Рафа Соареш
|8
|пз
|Мирко Топич
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|7
|пз
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|20
|пз
|Gustavo Sa
|11
|нп
|Oscar Aranda
|29
|нп
|Вацлав Сейк
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|5
|зщ
|Жорже Тейшейра
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|15
|пз
|Хауме
|7
|пз
|Лукас Фернандес
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|17
|нп
|John Mercado
|29
|нп
|Зе Луиш
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|03.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 3
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|17.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|16.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15