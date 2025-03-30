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Санта-Клара - Насьонал 30 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 30-03-2025 16:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
30 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Санта-Клара
Насьонал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Насьонал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
04.11.2024Португалия — Примейра10-й турНасьонал2 : 0Санта-Клара
11.01.2024Кубок Португалии1/8 финалаСанта-Клара1 : 1 4 : 2Насьонал
11.04.2021Португалия - Примейра26-й турСанта-Клара5 : 1Насьонал
06.12.2020Португалия - Примейра9-й турНасьонал1 : 3Санта-Клара
24.02.2019Португалия - Примейра23-й турСанта-Клара2 : 0Насьонал
30.09.2018Португалия - Примейра6-й турНасьонал0 : 3Санта-Клара
15.04.2018Португалия - Сегунда34-й турНасьонал3 : 3Санта-Клара
03.12.2017Португалия - Сегунда15-й турСанта-Клара1 : 1Насьонал
15.03.2025Португалия — Примейра26-й тур0 : 1Санта-Клара
09.03.2025Португалия — Примейра25-й турСанта-Клара1 : 1
02.03.2025Португалия — Примейра24-й тур1 : 0Санта-Клара
23.02.2025Португалия — Примейра23-й тур0 : 0Санта-Клара
15.02.2025Португалия — Примейра22-й турСанта-Клара0 : 1
16.03.2025Португалия — Примейра26-й турНасьонал3 : 1
08.03.2025Португалия — Примейра25-й тур3 : 0Насьонал
01.03.2025Португалия — Примейра24-й турНасьонал2 : 1
21.02.2025Португалия — Примейра23-й тур1 : 0Насьонал
15.02.2025Португалия — Примейра22-й турНасьонал2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2662
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2662
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2653
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2653
5 Санта-Клара2643
6 Витория Гимарайнш2641
7 Каза Пия2739
8 Эшторил2636
9 Фамаликан2634
10 Морейренсе2631
11 Риу Аве2729
12 Арока2629
13 Насьонал2629
14 Жил Висенте2623
15 АВС2623
16
Стыковая зона
Эштрела2623
17
Зона вылета
Фаренсе2617
18
Зона вылета
Боавишта2615

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