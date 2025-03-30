Санта-Клара - Насьонал 30 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 30-03-2025 16:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
30 Марта 2025 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 27-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Насьонал, которое состоится 30 Марта 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Насьонал
Фуншал
История личных встреч
|04.11.2024
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|11.01.2024
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|5 : 1
|06.12.2020
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|1 : 3
|24.02.2019
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|30.09.2018
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|15.04.2018
|Португалия - Сегунда
|34-й тур
|3 : 3
|03.12.2017
|Португалия - Сегунда
|15-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|1 : 0
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|0 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|0 : 1
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|3 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|01.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|2 : 1
|21.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Португалия — Примейра
|22-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|26
|62
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|26
|62
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|26
|53
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|26
|53
|5
|Санта-Клара
|26
|43
|6
|Витория Гимарайнш
|26
|41
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Эшторил
|26
|36
|9
|Фамаликан
|26
|34
|10
|Морейренсе
|26
|31
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|26
|29
|13
|Насьонал
|26
|29
|14
|Жил Висенте
|26
|23
|15
|АВС
|26
|23
| 16
Стыковая зона
|Эштрела
|26
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|26
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|26
|15