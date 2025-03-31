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Акрон - Ростов 31 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 31-03-2025 17:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
31 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Акрон
Ростов

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ростов, которое состоится 31 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Акрон
Тольятти
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Испания Джонатан Альба
История личных встреч
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 1Акрон
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 2Акрон
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Акрон1 : 2
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Акрон2 : 3
09.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 0 : 2Акрон
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур 2 : 1Акрон
22.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Акрон2 : 4
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Ростов2 : 0
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Ростов0 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур 5 : 1Ростов
12.03.2025 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Ростов0 : 1
08.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур 1 : 2Ростов
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Акрон» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Спартак М2244
3 Зенит2143
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Рубин2132
8 Ростов2130
9 Акрон2125
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2219
14
Стыковая зона
Ахмат2219
15
Зона вылета
Факел2214
16
Зона вылета
Оренбург2211

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