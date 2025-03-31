Акрон - Ростов 31 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 31-03-2025 17:30
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
31 Марта 2025 года в 18:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Акрон - Ростов, которое состоится 31 Марта 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Акрон
Тольятти
Ростов
Ростов-на-Дону
Главные тренеры
|Заурбек Эдуардович Тедеев
|Джонатан Альба
История личных встреч
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|2 : 3
|09.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|2 : 4
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|5 : 1
|12.03.2025
|Fonbet Кубок России
|1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 1
|08.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 22-го тура РПЛ: «Акрон» — «Ростов». Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Спартак М
|22
|44
|3
|Зенит
|21
|43
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Рубин
|21
|32
|8
|Ростов
|21
|30
|9
|Акрон
|21
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|22
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Факел
|22
|14
| 16
Зона вылета
|Оренбург
|22
|11