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Верона - Парма 31 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 31-03-2025 18:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
31 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Верона
Парма

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Парма, которое состоится 31 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Верона
Верона
Парма
Парма
1 Италия вр Лоренцо Монтипо
27 Польша зщ Павел Давидович
42 Италия зщ Диего Коппола
6 Аргентина зщ Николас Валентини
38 Бельгия зщ Джексон Тчатчуа
12 Хорватия зщ Домагой Брадарич
25 Германия пз Суат Сердар
33 Словакия пз Ондрей Дуда
31 Словакия нп Томаш Суслов
9 Швеция нп Амин Сарр
35 Колумбия нп Даниэль Москера
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
4 Венгрия зщ Ботонд Балог
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
16 Бельгия пз Мандела Кейта
8 Аргентина пз Науэль Эстевес
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
13 Франция нп Анж-Йоан Бонни
11 Швеция нп Понтус Альмквист
Главные тренеры
Италия Паоло Дзанетти
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
15.12.2024 Италия — Серия А 16-й тур Парма2 : 3Верона
15.02.2021 Италия - Серия А 22-й тур Верона2 : 1Парма
04.10.2020 Италия - Серия А 3-й тур Парма1 : 0Верона
01.07.2020 Италия - Серия А 29-й тур Верона3 : 2Парма
29.10.2019 Италия - Серия А 10-й тур Парма0 : 1Верона
24.05.2015 Италия - Серия А 37-й тур Парма2 : 2Верона
11.01.2015 Италия - Серия А 18-й тур Верона3 : 1Парма
09.03.2014 Италия - Серия А 27-й тур Парма2 : 0Верона
20.10.2013 Италия - Серия А 8-й тур Верона3 : 2Парма
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 1Верона
09.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Верона1 : 2
03.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 0Верона
23.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Верона1 : 0
15.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур 1 : 0Верона
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 1Парма
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 0Парма
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0
16.02.2025 Италия — Серия А 25-й тур Парма0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2964
2
Лига чемпионов
Наполи2961
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Фиорентина3051
8 Лацио2951
9 Милан2947
10 Удинезе2940
11 Торино2938
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Кальяри3029
15 Верона2929
16 Лечче3025
17 Парма2925
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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