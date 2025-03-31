Верона - Парма 31 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 31-03-2025 18:30
Стадион: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия), вместимость: 39211
31 Марта 2025 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 30-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Верона - Парма, которое состоится 31 Марта 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Маркантонио Бентегоди (Верона, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Верона
Верона
Парма
Парма
|1
|вр
|Лоренцо Монтипо
|27
|зщ
|Павел Давидович
|42
|зщ
|Диего Коппола
|6
|зщ
|Николас Валентини
|38
|зщ
|Джексон Тчатчуа
|12
|зщ
|Домагой Брадарич
|25
|пз
|Суат Сердар
|33
|пз
|Ондрей Дуда
|31
|нп
|Томаш Суслов
|9
|нп
|Амин Сарр
|35
|нп
|Даниэль Москера
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|4
|зщ
|Ботонд Балог
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|8
|пз
|Науэль Эстевес
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|13
|нп
|Анж-Йоан Бонни
|11
|нп
|Понтус Альмквист
Главные тренеры
|Паоло Дзанетти
|Кристиан Киву
История личных встреч
|15.12.2024
|Италия — Серия А
|16-й тур
|2 : 3
|15.02.2021
|Италия - Серия А
|22-й тур
|2 : 1
|04.10.2020
|Италия - Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|01.07.2020
|Италия - Серия А
|29-й тур
|3 : 2
|29.10.2019
|Италия - Серия А
|10-й тур
|0 : 1
|24.05.2015
|Италия - Серия А
|37-й тур
|2 : 2
|11.01.2015
|Италия - Серия А
|18-й тур
|3 : 1
|09.03.2014
|Италия - Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|20.10.2013
|Италия - Серия А
|8-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|03.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|16.02.2025
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|29
|64
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|29
|61
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Фиорентина
|30
|51
|8
|Лацио
|29
|51
|9
|Милан
|29
|47
|10
|Удинезе
|29
|40
|11
|Торино
|29
|38
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Кальяри
|30
|29
|15
|Верона
|29
|29
|16
|Лечче
|30
|25
|17
|Парма
|29
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15