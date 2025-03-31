Сочи - Енисей 31 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 31-03-2025 18:00
31 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Енисей, которое состоится 31 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
|Роберт Морено Гонсалес
|Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
|18.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|6-й тур
|1 : 0
|12.05.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|38-й тур
|2 : 1
|08.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|2 : 1
|19.04.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 1
|30.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|10.11.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|23-й тур
|4 : 2
|28.07.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 1
|16.11.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|19-й тур
|2 : 1
|23.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|4 : 0
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|0 : 3
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|0 : 1
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|25
|44
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|26
|44
|5
|Урал
|26
|43
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|25
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Ротор
|26
|33
|10
|Родина
|26
|32
|11
|КАМАЗ
|26
|31
|12
|Чайка
|26
|30
|13
|Нефтехимик
|26
|30
|14
|Шинник
|26
|29
|15
|Алания
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|26
|19