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Сочи - Енисей 31 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 31-03-2025 18:00
31 Марта 2025 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур
Сочи
Енисей

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Енисей, которое состоится 31 Марта 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Енисей
Красноярск
Главные тренеры
Испания Роберт Морено Гонсалес
Россия Андрей Валерьевич Тихонов
История личных встреч
18.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 6-й тур Енисей1 : 0Сочи
12.05.2018 ФНЛ - Первый дивизион 38-й тур Енисей2 : 1Сочи
08.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Сочи2 : 1Енисей
19.04.2015 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Енисей3 : 1Сочи
30.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Сочи1 : 0Енисей
10.11.2013 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Сочи4 : 2Енисей
28.07.2013 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Енисей2 : 1Сочи
16.11.2012 ФНЛ - Первый дивизион 19-й тур Сочи2 : 1Енисей
23.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Енисей1 : 1Сочи
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 4 : 0Сочи
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Сочи1 : 2
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Сочи
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Сочи0 : 3
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Сочи1 : 0
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Енисей2 : 0
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 0 : 1Енисей
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Енисей0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Енисей1 : 0
15.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 1 : 1Енисей
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2544
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2643
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2537
8 Арсенал Т2633
9 Ротор2633
10 Родина2632
11 КАМАЗ2631
12 Чайка2630
13 Нефтехимик2630
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2619

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