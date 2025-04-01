Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
|1
|вр
|Жозе Са
|2
|зщ
|Мэтт Доэрти
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
|24
|зщ
|Тоти
|22
|зщ
|Нелсон Семеду
|3
|зщ
|Райан Аит-Нури
|8
|пз
|Жоао Гомес
|7
|пз
|Андре Триндаде
|5
|пз
|Маршалл Мунеци
|27
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
|9
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|23
|вр
|Альфонс Ареола
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|26
|зщ
|Макс Килман
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|33
|зщ
|Эмерсон Палмиери
|10
|пз
|Лукас Пакета
|8
|пз
|Джеймс Уорд-Праус
|28
|пз
|Томаш Соучек
|14
|пз
|Мохаммед Кудус
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
Главные тренеры
|Витор Перейра
|Грэм Поттер
История личных встреч
|09.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|06.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 2
|17.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 0
|01.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|27.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 0
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|05.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 3
|27.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|4 : 0
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|27.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9