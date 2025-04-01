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Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 34624
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Вест Хэм Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1 Португалия вр Жозе Са
2 Ирландия зщ Мэтт Доэрти
12 Кот-д'Ивуар зщ Эммануэль Агбаду
24 Португалия зщ Тоти
22 Португалия зщ Нелсон Семеду
3 Алжир зщ Райан Аит-Нури
8 Бразилия пз Жоао Гомес
7 Бразилия пз Андре Триндаде
5 Зимбабве пз Маршалл Мунеци
27 Франция пз Жан-Рикнер Беллегард
9 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
23 Франция вр Альфонс Ареола
25 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
26 Англия зщ Макс Килман
29 Англия зщ Аарон Ван-Биссака
33 Италия зщ Эмерсон Палмиери
10 Бразилия пз Лукас Пакета
8 Англия пз Джеймс Уорд-Праус
28 Чехия пз Томаш Соучек
14 Гана пз Мохаммед Кудус
20 Англия нп Джаррод Боуэн
Главные тренеры
Португалия Витор Перейра
Англия Грэм Поттер
История личных встреч
09.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 1Вулверхэмптон
06.04.2024 Англия - Премьер-лига 32-й тур Вулверхэмптон1 : 2Вест Хэм Юнайтед
17.12.2023 Англия - Премьер-лига 17-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 0Вулверхэмптон
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
01.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Вулверхэмптон
27.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 0Вулверхэмптон
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Вулверхэмптон1 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.04.2021 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вулверхэмптон2 : 3Вест Хэм Юнайтед
27.09.2020 Англия - Премьер-лига 3-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Вулверхэмптон
20.06.2020 Англия - Премьер-лига 30-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 2Вулверхэмптон
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Вулверхэмптон
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вулверхэмптон1 : 1
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Вулверхэмптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вулверхэмптон1 : 2
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вулверхэмптон
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 1Вест Хэм Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
27.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Вест Хэм Юнайтед
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Вест Хэм Юнайтед0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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