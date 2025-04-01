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Ноттингем - Манчестер Юнайтед 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 21:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
26 Бельгия вр Матц Селс
34 Нигерия зщ Ола Айна
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
16 Аргентина пз Николас Домингес
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
20 Португалия нп Жота Силва
21 Швеция нп Энтони Эланга
14 Англия нп Каллум Хадсон-Одои
24 Камерун вр Андре Онана
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
2 Швеция зщ Виктор Линделёф
26 Англия зщ Айден Хевен
3 Марокко зщ Нуссайр Мазрауи
20 Португалия зщ Диогу Дало
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
25 Уругвай пз Мануэль Угарте
17 Аргентина пз Алехандро Гарначо
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
9 Дания нп Расмус Хойлунд
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед2 : 3Ноттингем Форест
28.02.2024 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест0 : 1Манчестер Юнайтед
30.12.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Ноттингем Форест2 : 1Манчестер Юнайтед
26.08.2023 Англия - Премьер-лига 3-й тур Манчестер Юнайтед3 : 2Ноттингем Форест
16.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Ноттингем Форест0 : 2Манчестер Юнайтед
01.02.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед2 : 0Ноттингем Форест
25.01.2023 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ноттингем Форест0 : 3Манчестер Юнайтед
27.12.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Манчестер Юнайтед3 : 0Ноттингем Форест
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 4Ноттингем Форест
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Ноттингем Форест0 : 0
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 0 : 3Манчестер Юнайтед
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Манчестер Юнайтед4 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 1Манчестер Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Манчестер Юнайтед1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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