Ноттингем - Манчестер Юнайтед 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 21:00
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30576
01 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|26
|вр
|Матц Селс
|34
|зщ
|Ола Айна
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|16
|пз
|Николас Домингес
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|20
|нп
|Жота Силва
|21
|нп
|Энтони Эланга
|14
|нп
|Каллум Хадсон-Одои
|24
|вр
|Андре Онана
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|2
|зщ
|Виктор Линделёф
|26
|зщ
|Айден Хевен
|3
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|20
|зщ
|Диогу Дало
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|25
|пз
|Мануэль Угарте
|17
|пз
|Алехандро Гарначо
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|9
|нп
|Расмус Хойлунд
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Рубен Аморим
История личных встреч
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 3
|28.02.2024
|Кубок Англии
|1/8 финала
|0 : 1
|30.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 2
|16.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|01.02.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|25.01.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 3
|27.12.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 0
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|4 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 1
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 3 : 4
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Ноттингем Форест» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9