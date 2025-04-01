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Арминия - Байер 01 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Арминия
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Байер, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арминия
Билефельд
Байер
Леверкузен
1 Германия вр Йонас Керскен
23 Германия зщ Леон Шнайдер
3 Дания зщ Йоэль Феликс
24 Германия зщ Кристофер Ланнерт
4 Германия зщ Луис Оппи
21 Германия пз Штефано Руссо
8 Германия пз Сэм Шрек
6 США пз Маэл Корбоз
13 Германия пз Лукас Кунце
38 Германия пз Мариус Вёрль
7 Германия нп Юлиан Кания
17 Чехия вр Матей Коварж
23 Франция зщ Норди Мукиэле
4 Германия зщ Жонатан Та
3 Эквадор зщ Пьеро Инкапье
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
20 Испания зщ Алехандро Гримальдо
34 Швейцария пз Гранит Джака
24 Испания пз Алеш Гарсия
25 Аргентина пз Эксекиэль Паласиос
14 Чехия нп Патрик Шик
22 Нигерия нп Виктор Бонифасе
Главные тренеры
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
26.02.2022 Германия - Бундеслига 24-й тур Байер3 : 0Арминия
03.10.2021 Германия - Бундеслига 7-й тур Арминия0 : 4Байер
14.03.2021 Германия - Бундеслига 25-й тур Байер1 : 2Арминия
21.11.2020 Германия - Бундеслига 8-й тур Арминия1 : 2Байер
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд Арминия0 : 2Байер
08.05.2009 Германия - Бундеслига 31-й тур Байер2 : 2Арминия
22.11.2008 Германия - Бундеслига 14-й тур Арминия2 : 1Байер
16.04.2008 Германия - Бундеслига 29-й тур Арминия1 : 0Байер
03.11.2007 Германия - Бундеслига 12-й тур Байер4 : 0Арминия
06.05.2007 Германия - Бундеслига 32-й тур Байер1 : 2Арминия
25.02.2025 Кубок Германии 1/4 финала Арминия2 : 1
03.12.2024 Кубок Германии 1/8 финала Арминия3 : 1
30.10.2024 Кубок Германии 1/16 финала Арминия2 : 0
17.08.2024 Кубок Германии 1/32 финала Арминия2 : 0
31.10.2023 Кубок Германии 1/16 финала Арминия1 : 1 3 : 4
28.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Байер3 : 1
16.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 3 : 4Байер
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Байер0 : 2
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Байер0 : 2
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 3 : 0Байер
Турнирная таблица
1/32 финала
Веен
Майнц
1 : 3 ДВ
Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
2 : 2 3 : 5
Галлешер
Санкт-Паули
2 : 3 ДВ
Ульм 1846
Бавария
0 : 4
Шотт
Гройтер Фюрт
0 : 2
Эрцгебирге
Боруссия М
1 : 3
Грайфсвальдер
Унион
0 : 1
Филлинген
Хайденхайм
0 : 4
Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
1 : 4
Аален
Шальке-04
0 : 2
Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
1 : 2
Оснабрюк
Фрайбург
0 : 4
Феникс Любек
Боруссия Д
1 : 4
Арминия
Ганновер-96
2 : 0
Алемания
Хольштайн
2 : 3
Виктория 1889
Аугсбург
1 : 4
Саарбрюккен
Нюрнберг
1 : 1 3 : 5
Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
1 : 3
Ян
Бохум
1 : 0
Хильдесхайм
Эльверсберг
0 : 7
Бремер
Падерборн 07
0 : 4
Ганза Р
Герта
1 : 5
Зандхаузен
Кёльн
2 : 3 ДВ
Динамо Др
Фортуна
2 : 0
Шпортфройнде
Карлсруэ
0 : 5
Меппен
Гамбург
1 : 7
Энерги
Вердер
1 : 3
Киккерс Оффенбах
Магдебург
2 : 1
Кобленц
Вольфсбург
0 : 1
Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
1 : 4
Пройссен Мюнстер
Штутгарт
0 : 5
Карл Цейсс
Байер
0 : 1
1/16 финала
Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
0 : 2
РБ Лейпциг
Санкт-Паули
4 : 2
Байер
Эльверсберг
3 : 0
Аугсбург
Шальке-04
3 : 0
Ян
Гройтер Фюрт
1 : 0
Кёльн
Хольштайн
3 : 0
Штутгарт
Кайзерслаутерн
2 : 1
Вольфсбург
Боруссия Д
1 : 0 ДВ
Падерборн 07
Вердер
0 : 1
Фрайбург
Гамбург
2 : 1
Герта
Хайденхайм
2 : 1
Айнтрахт Ф
Боруссия М
2 : 1
Динамо Др
Дармштадт 98
2 : 3 ДВ
Арминия
Унион
2 : 0
Хоффенхайм
Нюрнберг
2 : 1
Майнц
Бавария
0 : 4
1/8 финала
Арминия
Фрайбург
3 : 1
Ян
Штутгарт
0 : 3
Вердер
Дармштадт 98
1 : 0
Бавария
Байер
0 : 1
Кёльн
Герта
2 : 1 ДВ
Вольфсбург
Хоффенхайм
3 : 0
Карлсруэ
Аугсбург
2 : 2 4 : 5
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
3 : 0
1/4 финала
Штутгарт
Аугсбург
1 : 0
Байер
Кёльн
3 : 2 ДВ
Арминия
Вердер
2 : 1
РБ Лейпциг
Вольфсбург
1 : 0
1/2 финала
Арминия
Байер
01.04
Штутгарт
РБ Лейпциг
02.04
Финал
SF2
SF1
24.05

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