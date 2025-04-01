Арминия - Байер 01 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 01-04-2025 20:45
Стадион: Шюко Арена (Билефельд, Германия), вместимость: 27300
01 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Кубок Германии, 1/2 финала
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арминия - Байер, которое состоится 01 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Германии, 1/2 финала, оно проводится на стадионе: Шюко Арена (Билефельд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арминия
Билефельд
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Йонас Керскен
|23
|зщ
|Леон Шнайдер
|3
|зщ
|Йоэль Феликс
|24
|зщ
|Кристофер Ланнерт
|4
|зщ
|Луис Оппи
|21
|пз
|Штефано Руссо
|8
|пз
|Сэм Шрек
|6
|пз
|Маэл Корбоз
|13
|пз
|Лукас Кунце
|38
|пз
|Мариус Вёрль
|7
|нп
|Юлиан Кания
|17
|вр
|Матей Коварж
|23
|зщ
|Норди Мукиэле
|4
|зщ
|Жонатан Та
|3
|зщ
|Пьеро Инкапье
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|34
|пз
|Гранит Джака
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|25
|пз
|Эксекиэль Паласиос
|14
|нп
|Патрик Шик
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
История личных встреч
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|3 : 0
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 4
|14.03.2021
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|21.11.2020
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 2
|08.05.2009
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 2
|22.11.2008
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|16.04.2008
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|03.11.2007
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|06.05.2007
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|1 : 2
|25.02.2025
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|03.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|30.10.2024
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 0
|17.08.2024
|Кубок Германии
|1/32 финала
|2 : 0
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 3 : 4
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 2
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
1/32 финала
| Веен
Майнц
|1 : 3 ДВ
| Вюрцбургер Киккерс
Хоффенхайм
|2 : 2 3 : 5
| Галлешер
Санкт-Паули
|2 : 3 ДВ
| Ульм 1846
Бавария
|0 : 4
| Шотт
Гройтер Фюрт
|0 : 2
| Эрцгебирге
Боруссия М
|1 : 3
| Грайфсвальдер
Унион
|0 : 1
| Филлинген
Хайденхайм
|0 : 4
| Рот-Вайсс Эс
РБ Лейпциг
|1 : 4
| Аален
Шальке-04
|0 : 2
| Ингольштадт 04
Кайзерслаутерн
|1 : 2
| Оснабрюк
Фрайбург
|0 : 4
| Феникс Любек
Боруссия Д
|1 : 4
| Арминия
Ганновер-96
|2 : 0
| Алемания
Хольштайн
|2 : 3
| Виктория 1889
Аугсбург
|1 : 4
| Саарбрюккен
Нюрнберг
|1 : 1 3 : 5
| Тойтония Оттензен
Дармштадт 98
|1 : 3
| Ян
Бохум
|1 : 0
| Хильдесхайм
Эльверсберг
|0 : 7
| Бремер
Падерборн 07
|0 : 4
| Ганза Р
Герта
|1 : 5
| Зандхаузен
Кёльн
|2 : 3 ДВ
| Динамо Др
Фортуна
|2 : 0
| Шпортфройнде
Карлсруэ
|0 : 5
| Меппен
Гамбург
|1 : 7
| Энерги
Вердер
|1 : 3
| Киккерс Оффенбах
Магдебург
|2 : 1
| Кобленц
Вольфсбург
|0 : 1
| Айнтрахт Б
Айнтрахт Ф
|1 : 4
| Пройссен Мюнстер
Штутгарт
|0 : 5
| Карл Цейсс
Байер
|0 : 1
1/16 финала
| Киккерс Оффенбах
Карлсруэ
|0 : 2
| РБ Лейпциг
Санкт-Паули
|4 : 2
| Байер
Эльверсберг
|3 : 0
| Аугсбург
Шальке-04
|3 : 0
| Ян
Гройтер Фюрт
|1 : 0
| Кёльн
Хольштайн
|3 : 0
| Штутгарт
Кайзерслаутерн
|2 : 1
| Вольфсбург
Боруссия Д
|1 : 0 ДВ
| Падерборн 07
Вердер
|0 : 1
| Фрайбург
Гамбург
|2 : 1
| Герта
Хайденхайм
|2 : 1
| Айнтрахт Ф
Боруссия М
|2 : 1
| Динамо Др
Дармштадт 98
|2 : 3 ДВ
| Арминия
Унион
|2 : 0
| Хоффенхайм
Нюрнберг
|2 : 1
| Майнц
Бавария
|0 : 4
1/8 финала
| Арминия
Фрайбург
|3 : 1
| Ян
Штутгарт
|0 : 3
| Вердер
Дармштадт 98
|1 : 0
| Бавария
Байер
|0 : 1
| Кёльн
Герта
|2 : 1 ДВ
| Вольфсбург
Хоффенхайм
|3 : 0
| Карлсруэ
Аугсбург
|2 : 2 4 : 5
| РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
|3 : 0
1/4 финала
| Штутгарт
Аугсбург
|1 : 0
| Байер
Кёльн
|3 : 2 ДВ
| Арминия
Вердер
|2 : 1
| РБ Лейпциг
Вольфсбург
|1 : 0
1/2 финала
| Арминия
Байер
|01.04
| Штутгарт
РБ Лейпциг
|02.04
Финал
| SF2
SF1
|24.05