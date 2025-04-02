Саутгемптон - Кристал Пэлас 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лондон
|30
|вр
|Аарон Рамсдейл
|2
|зщ
|Кайл Уолкер-Питерс
|35
|зщ
|Ян Беднарек
|6
|зщ
|Тейлор Харвуд-Беллис
|16
|зщ
|Юкинари Сугавара
|3
|зщ
|Райан Мэннинг
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|26
|пз
|Лесли Угочукву
|7
|пз
|Джо Арибо
|20
|нп
|Камал Сулемана
|32
|нп
|Пол Онуачу
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|29.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 2
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|30.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|15.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|21.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|28.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9