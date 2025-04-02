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Саутгемптон - Кристал Пэлас 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия), вместимость: 32689
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Саутгемптон
Кристал Пэлас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Саутгемптон - Кристал Пэлас, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Мэри (Саутгемптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Саутгемптон
Саутгемптон
Кристал Пэлас
Лондон
30 Англия вр Аарон Рамсдейл
2 Англия зщ Кайл Уолкер-Питерс
35 Польша зщ Ян Беднарек
6 Англия зщ Тейлор Харвуд-Беллис
16 Япония зщ Юкинари Сугавара
3 Ирландия зщ Райан Мэннинг
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
26 Франция пз Лесли Угочукву
7 Нигерия пз Джо Арибо
20 Гана нп Камал Сулемана
32 Нигерия нп Пол Онуачу
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
29.12.2024 Англия — Премьер-лига 19-й тур Кристал Пэлас2 : 1Саутгемптон
15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Саутгемптон0 : 2Кристал Пэлас
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Кристал Пэлас1 : 2Саутгемптон
29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
30.04.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
15.12.2021 Англия - Премьер-лига 17-й тур Кристал Пэлас2 : 2Саутгемптон
11.05.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
12.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
21.01.2020 Англия - Премьер-лига 24-й тур Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
28.12.2019 Англия - Премьер-лига 20-й тур Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Саутгемптон1 : 2
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 3 : 1Саутгемптон
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 4 : 0Саутгемптон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Саутгемптон0 : 4
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Саутгемптон1 : 3
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Кристал Пэлас
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 0
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Кристал Пэлас3 : 1
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас4 : 1
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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