Борнмут - Ипсвич Таун 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ипсвич Таун, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ипсвич Таун
Ипсвич
|13
|вр
|Кепа Аррисабалага
|15
|зщ
|Адам Смит
|27
|зщ
|Илья Забарный
|2
|зщ
|Дин Хёйсен
|3
|зщ
|Милош Керкез
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|4
|пз
|Льюис Кук
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|11
|нп
|Данго Уаттара
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|9
|нп
|Эванилсон
|31
|вр
|Алекс Палмер
|26
|зщ
|Дара О'Ши
|6
|зщ
|Люк Вулфенден
|15
|зщ
|Кэмерон Бургесс
|3
|зщ
|Лейф Дэвис
|5
|пз
|Сэми Морси
|12
|пз
|Йенс Каюсте
|29
|пз
|Джейден Филоген
|20
|нп
|Омари Хатчинсон
|9
|нп
|Хулио Энсисо
|19
|нп
|Лиам Делап
Главные тренеры
|Андони Ираола
|Киран Маккенна
История личных встреч
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|1 : 1
|22.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 18-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9