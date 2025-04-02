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Борнмут - Ипсвич Таун 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Виталити (Борнмут, Англия), вместимость: 12000
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Борнмут
Ипсвич Таун

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ипсвич Таун, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Борнмут
Борнмут
Ипсвич Таун
Ипсвич
13 Испания вр Кепа Аррисабалага
15 Англия зщ Адам Смит
27 Украина зщ Илья Забарный
2 Испания зщ Дин Хёйсен
3 Венгрия зщ Милош Керкез
12 США пз Тайлер Адамс
4 Англия пз Льюис Кук
24 Гана нп Антуан Семеньо
11 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
9 Бразилия нп Эванилсон
31 Англия вр Алекс Палмер
26 Ирландия зщ Дара О'Ши
6 Англия зщ Люк Вулфенден
15 Австралия зщ Кэмерон Бургесс
3 Англия зщ Лейф Дэвис
5 Египет пз Сэми Морси
12 Швеция пз Йенс Каюсте
29 Англия пз Джейден Филоген
20 Ямайка нп Омари Хатчинсон
9 Парагвай нп Хулио Энсисо
19 Англия нп Лиам Делап
Главные тренеры
Испания Андони Ираола
Англия Киран Маккенна
История личных встреч
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Ипсвич Таун1 : 2Борнмут
03.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Ипсвич Таун1 : 1Борнмут
22.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 18-й тур Борнмут2 : 2Ипсвич Таун
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут1 : 2
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Борнмут1 : 2
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Борнмут
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Борнмут1 : 1 5 : 4
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Борнмут
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ипсвич Таун2 : 4
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 1 : 0Ипсвич Таун
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 1 5 : 4Ипсвич Таун
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 3 : 2Ипсвич Таун
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ипсвич Таун1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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