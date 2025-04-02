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Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 02 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
22 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
5 Швейцария зщ Фабиан Шер
33 Англия зщ Дэн Бёрн
21 Англия зщ Тино Ливраменто
39 Бразилия пз Бруно Гимарайнс
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
23 Англия нп Джейкоб Мёрфи
14 Швеция нп Александер Исак
11 Англия нп Харви Барнс
1 Нидерланды вр Марк Флеккен
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
22 Ирландия зщ Нейтан Коллинз
5 Ямайка зщ Итан Пиннок
6 Дания пз Кристиан Нёргор
27 Германия пз Витали Янельт
24 Дания нп Миккель Дамсгор
19 Камерун нп Брайан Мбемо
11 ДР Конго нп Йоан Висса
7 Германия нп Кевин Шейд
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Дания Томас Франк
История личных встреч
18.12.2024 Англия — Кубок лиги 1/4 финала Ньюкасл Юнайтед3 : 1Брентфорд
07.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Брентфорд4 : 2Ньюкасл Юнайтед
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Брентфорд2 : 4Ньюкасл Юнайтед
16.09.2023 Англия - Премьер-лига 5-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 0Брентфорд
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
08.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ньюкасл Юнайтед5 : 1Брентфорд
26.02.2022 Англия - Премьер-лига 27-й тур Брентфорд0 : 2Ньюкасл Юнайтед
20.11.2021 Англия - Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед3 : 3Брентфорд
22.12.2020 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Брентфорд1 : 0Ньюкасл Юнайтед
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Брентфорд1 : 2Ньюкасл Юнайтед
16.03.2025 Англия — Кубок лиги Финал 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
10.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Ньюкасл Юнайтед
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 2 ДВ
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 0Ньюкасл Юнайтед
23.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Ньюкасл Юнайтед4 : 3
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 2Брентфорд
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брентфорд0 : 1
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Брентфорд1 : 1
21.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур 0 : 4Брентфорд
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 1Брентфорд
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал2958
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест2954
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм2945
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед2937
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед2934
17 Вулверхэмптон2926
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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