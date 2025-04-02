Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд 02 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 02-04-2025 20:45
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
02 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 02 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Брентфорд
Лондон
|22
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|5
|зщ
|Фабиан Шер
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|21
|зщ
|Тино Ливраменто
|39
|пз
|Бруно Гимарайнс
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|23
|нп
|Джейкоб Мёрфи
|14
|нп
|Александер Исак
|11
|нп
|Харви Барнс
|1
|вр
|Марк Флеккен
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|5
|зщ
|Итан Пиннок
|6
|пз
|Кристиан Нёргор
|27
|пз
|Витали Янельт
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|11
|нп
|Йоан Висса
|7
|нп
|Кевин Шейд
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Томас Франк
История личных встреч
|18.12.2024
|Англия — Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 1
|07.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|4 : 2
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|08.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|5 : 1
|26.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|12-й тур
|3 : 3
|22.12.2020
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 0
|14.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Англия — Кубок лиги
|Финал
|1 : 2
|10.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 0
|23.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 3
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|21.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 4
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|29
|58
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|29
|54
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|29
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|29
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|29
|34
|17
|Вулверхэмптон
|29
|26
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9