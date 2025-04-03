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Челси - Тоттенхэм 03 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 03-04-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Челси
Тоттенхэм Хотспур

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1 Испания вр Роберт Санчес
24 Англия зщ Рис Джеймс
29 Франция зщ Уэсли Фофана
6 Англия зщ Ливай Колуилл
3 Испания зщ Марк Кукурелья
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
20 Англия пз Коул Палмер
7 Португалия нп Педру Нету
19 Англия нп Джейдон Санчо
15 Сенегал нп Николас Джексон
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
24 Англия зщ Джед Спенс
15 Швеция пз Лукас Бергвалль
30 Уругвай пз Родриго Бентанкур
10 Англия пз Джеймс Мэддисон
28 Франция нп Вильсон Одобер
19 Англия нп Доминик Соланке
7 Южная Корея нп Сон Хын Мин
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
08.12.2024 Англия — Премьер-лига 15-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 4Челси
02.05.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
06.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4Челси
26.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 0Челси
14.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
23.01.2022 Англия - Премьер-лига 23-й тур Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
12.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур0 : 1Челси
05.01.2022 Англия - Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 0Тоттенхэм Хотспур
19.09.2021 Англия - Премьер-лига 5-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 3Челси
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Челси2 : 2Тоттенхэм Хотспур
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 1 : 0Челси
13.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Челси1 : 0
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Челси1 : 0
06.03.2025 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 1 : 2Челси
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Челси4 : 0
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
13.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч Тоттенхэм Хотспур3 : 1
09.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Тоттенхэм Хотспур2 : 2
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч 1 : 0Тоттенхэм Хотспур
26.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль2970
2
Лига чемпионов
Арсенал3061
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси2949
5
Лига Европы
Манчестер Сити2948
6 Ньюкасл Юнайтед2847
7 Брайтон энд Хоув Альбион2947
8 Фулхэм3045
9 Астон Вилла2945
10 Борнмут2944
11 Брентфорд2941
12 Кристал Пэлас2839
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Тоттенхэм Хотспур2934
15 Эвертон2934
16 Вест Хэм Юнайтед3034
17 Вулверхэмптон3029
18
Зона вылета
Ипсвич Таун2917
19
Зона вылета
Лестер Сити2917
20
Зона вылета
Саутгемптон299

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