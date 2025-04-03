Челси - Тоттенхэм 03 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 03-04-2025 21:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
03 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 30-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 03 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
|1
|вр
|Роберт Санчес
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|3
|зщ
|Марк Кукурелья
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|20
|пз
|Коул Палмер
|7
|нп
|Педру Нету
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|15
|нп
|Николас Джексон
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|24
|зщ
|Джед Спенс
|15
|пз
|Лукас Бергвалль
|30
|пз
|Родриго Бентанкур
|10
|пз
|Джеймс Мэддисон
|28
|нп
|Вильсон Одобер
|19
|нп
|Доминик Соланке
|7
|нп
|Сон Хын Мин
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|08.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 4
|02.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|06.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 4
|26.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
|14.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 2
|23.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|12.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|05.01.2022
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|19.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 3
|04.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 0
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 0
|13.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 0
|26.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура АПЛ: «Челси» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало лондонского дерби запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|29
|70
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|29
|49
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|29
|48
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|47
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|29
|47
|8
|Фулхэм
|30
|45
|9
|Астон Вилла
|29
|45
|10
|Борнмут
|29
|44
|11
|Брентфорд
|29
|41
|12
|Кристал Пэлас
|28
|39
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|29
|34
|15
|Эвертон
|29
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|29
|17
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|29
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|29
|9