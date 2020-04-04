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Дженоа - Удинезе 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
04 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия);
Дженоа
Удинезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Удинезе, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дженоа
Генуя
Удинезе
Удине
1 Италия вр Никола Леали
20 Италия зщ Стефано Сабелли
4 Бельгия зщ Кони де Винтер
22 Мексика зщ Хоан Васкес
3 Испания зщ Аарон Кариколь
59 Италия зщ Алессандро Дзаноли
32 Дания пз Мортен Френнруп
73 Италия пз Патрицио Мазини
17 Украина пз Руслан Малиновский
23 Италия пз Фабио Миретти
19 Италия нп Андреа Пинамонти
40 Нигерия вр Мадука Окойе
19 Нидерланды зщ Кингсли Эхизибуэ
29 Словения зщ Яка Бийол
28 Франция зщ Умар Соле
11 Кот-д'Ивуар зщ Хассан Камара
14 Франция пз Артюр Атта
5 Аргентина пз Мартин Пайеро
8 Словения пз Санди Ловрич
25 Швеция пз Йеспер Карлстрём
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
17 Италия нп Лоренцо Лукка
Главные тренеры
Италия Альберто Джилардино
Франция Патрик Виейра
Франция Патрик Виейра
Германия Коста Руньяич
История личных встреч
01.12.2024 Италия — Серия А 14-й тур Удинезе0 : 2Дженоа
24.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Дженоа2 : 0Удинезе
01.10.2023 Италия - Серия А 7-й тур Удинезе2 : 2Дженоа
22.01.2022 Италия - Серия А 23-й тур Дженоа0 : 0Удинезе
28.11.2021 Италия - Серия А 14-й тур Удинезе0 : 0Дженоа
13.03.2021 Италия - Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1Удинезе
22.11.2020 Италия - Серия А 8-й тур Удинезе1 : 0Дженоа
05.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Удинезе2 : 2Дженоа
03.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Дженоа1 : 3Удинезе
30.03.2019 Италия - Серия А 29-й тур Удинезе2 : 0Дженоа
29.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 1 : 0Дженоа
14.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Дженоа2 : 1
07.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Дженоа
02.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Дженоа1 : 1
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 1 : 0Дженоа
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 2 : 1Удинезе
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур Удинезе0 : 1
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур 1 : 1Удинезе
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур Удинезе1 : 0
21.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур 0 : 1Удинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3040
11 Торино3039
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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