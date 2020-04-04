Дженоа - Удинезе 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:45
Стадион: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия), вместимость: 36703
04 Апреля 2025 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Перенцони (Италия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дженоа - Удинезе, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Луиджи Феррарис (Генуя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дженоа
Генуя
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Никола Леали
|20
|зщ
|Стефано Сабелли
|4
|зщ
|Кони де Винтер
|22
|зщ
|Хоан Васкес
|3
|зщ
|Аарон Кариколь
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Мортен Френнруп
|73
|пз
|Патрицио Мазини
|17
|пз
|Руслан Малиновский
|23
|пз
|Фабио Миретти
|19
|нп
|Андреа Пинамонти
|40
|вр
|Мадука Окойе
|19
|зщ
|Кингсли Эхизибуэ
|29
|зщ
|Яка Бийол
|28
|зщ
|Умар Соле
|11
|зщ
|Хассан Камара
|14
|пз
|Артюр Атта
|5
|пз
|Мартин Пайеро
|8
|пз
|Санди Ловрич
|25
|пз
|Йеспер Карлстрём
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|17
|нп
|Лоренцо Лукка
Главные тренеры
|Альберто Джилардино
|Патрик Виейра
|Патрик Виейра
|Коста Руньяич
История личных встреч
|01.12.2024
|Италия — Серия А
|14-й тур
|0 : 2
|24.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|01.10.2023
|Италия - Серия А
|7-й тур
|2 : 2
|22.01.2022
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|28.11.2021
|Италия - Серия А
|14-й тур
|0 : 0
|13.03.2021
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.11.2020
|Италия - Серия А
|8-й тур
|1 : 0
|05.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|2 : 2
|03.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|1 : 3
|30.03.2019
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|14.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|2 : 1
|07.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|21.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|30
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15