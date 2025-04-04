Аугсбург - Бавария 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|16
|зщ
|Седрик Цезигер
|11
|зщ
|Мариус Вольф
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|19
|пз
|Фрэнк Оньека
|8
|пз
|Эльвис Реджбечай
|24
|пз
|Фредрик Йенсен
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|15
|зщ
|Эрик Дайер
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|27
|пз
|Конрад Лаймер
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|16
|пз
|Жоау Пальинья
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|17
|нп
|Майкл Олисе
|10
|нп
|Лерой Зане
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Венсан Компани
История личных встреч
|22.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 0
|27.01.2024
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 3
|27.08.2023
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 1
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|5 : 3
|19.10.2022
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 5
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 0
|09.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 0
|19.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|22.05.2021
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|5 : 2
|20.01.2021
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|05.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17