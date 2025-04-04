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Аугсбург - Бавария 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
04 Апреля 2025 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия);
Аугсбург
Бавария

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Бавария, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Бавария
Мюнхен
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
16 Швейцария зщ Седрик Цезигер
11 Германия зщ Мариус Вольф
13 Греция зщ Димитрис Яннулис
19 Нигерия пз Фрэнк Оньека
8 Косово пз Эльвис Реджбечай
24 Финляндия пз Фредрик Йенсен
20 Франция пз Алексис Клод-Морис
9 Франция нп Самуэль Эссенд
40 Германия вр Йонас Урбиг
3 Южная Корея зщ Ким Мин Джэ
15 Англия зщ Эрик Дайер
22 Португалия зщ Рафаэл Геррейру
27 Австрия пз Конрад Лаймер
6 Германия пз Йозуа Киммих
16 Португалия пз Жоау Пальинья
42 Германия пз Джамал Мусиала
17 Франция нп Майкл Олисе
10 Германия нп Лерой Зане
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Дания Йесс Торуп
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
22.11.2024 Германия — Бундеслига 11-й тур Бавария3 : 0Аугсбург
27.01.2024 Германия - Бундеслига 19-й тур Аугсбург2 : 3Бавария
27.08.2023 Германия - Бундеслига 2-й тур Бавария3 : 1Аугсбург
11.03.2023 Германия - Бундеслига 24-й тур Бавария5 : 3Аугсбург
19.10.2022 Кубок Германии 1/16 финала Аугсбург2 : 5Бавария
17.09.2022 Германия - Бундеслига 7-й тур Аугсбург1 : 0Бавария
09.04.2022 Германия - Бундеслига 29-й тур Бавария1 : 0Аугсбург
19.11.2021 Германия - Бундеслига 12-й тур Аугсбург2 : 1Бавария
22.05.2021 Германия - Бундеслига 34-й тур Бавария5 : 2Аугсбург
20.01.2021 Германия - Бундеслига 17-й тур Аугсбург0 : 1Бавария
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур 1 : 1Аугсбург
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур Аугсбург1 : 0
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур 0 : 1Аугсбург
02.03.2025 Германия — Бундеслига 24-й тур Аугсбург0 : 0
22.02.2025 Германия — Бундеслига 23-й тур 0 : 3Аугсбург
29.03.2025 Германия — Бундеслига 27-й тур Бавария3 : 2
15.03.2025 Германия — Бундеслига 26-й тур 1 : 1Бавария
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 0 : 2Бавария
08.03.2025 Германия — Бундеслига 25-й тур Бавария2 : 3
05.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Бавария3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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