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Херенвен - Виллем II 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
04 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Херенвен
Виллем II

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Виллем II, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
08.12.2024 Нидерланды — Эредивизия 15-й тур Виллем II1 : 2Херенвен
05.03.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Виллем II0 : 0Херенвен
21.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Херенвен2 : 1Виллем II
13.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Виллем II3 : 1Херенвен
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Херенвен2 : 0Виллем II
22.01.2020 Кубок Нидерландов 1/8 финала Херенвен2 : 2 4 : 3Виллем II
13.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Херенвен1 : 2Виллем II
03.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Херенвен4 : 2Виллем II
08.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Виллем II1 : 5Херенвен
03.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен2 : 0Виллем II
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 0Херенвен
15.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Херенвен1 : 1
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур 2 : 1Херенвен
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур Херенвен3 : 1
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 1Херенвен
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Виллем II0 : 2
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 0Виллем II
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Виллем II2 : 3
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 0Виллем II
15.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Виллем II1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2753
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2746
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2732
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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