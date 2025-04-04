Херенвен - Виллем II 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 20:00
Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
04 Апреля 2025 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Мартин ван ден Керкхоф (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - Виллем II, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Херенвен
Херенвен
Виллем II
Тилбург
История личных встреч
|08.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|15-й тур
|1 : 2
|05.03.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 0
|21.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|13.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|3 : 1
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|22.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 2 4 : 3
|13.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 2
|03.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|4 : 2
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 5
|03.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 0
|15.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|3 : 1
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|2 : 3
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 0
|15.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|27
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|27
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18