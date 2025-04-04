АВС - Эшторил 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 21:15
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
04 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эшторил, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эшторил
Эшторил
|13
|вр
|Гильермо Очоа
|3
|зщ
|Рафаэл Родригеш
|33
|зщ
|Адерлан Сантос
|27
|зщ
|Эрик Вейга
|25
|пз
|Томаш Тавареш
|15
|пз
|Хауме
|12
|пз
|Густаво Ассунсао
|7
|пз
|Лукас Фернандес
|14
|пз
|Лукас Пиазон
|10
|нп
|Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
|18
|нп
|Нене
|27
|вр
|Хоэль Роблес
|44
|зщ
|Кевен Бома
|25
|зщ
|Феликс Бахер
|5
|зщ
|Eliaquim Mangala
|20
|зщ
|Wagner Pina
|24
|зщ
|Педру Амарал
|88
|пз
|Шека
|10
|пз
|Джордан Холсгров
|12
|пз
|Жоау Карвалью
|99
|нп
|Рафик Гюйтан
|14
|нп
|Янис Беграуи
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|2 : 0
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 2
|30.03.2025
|Португалия — Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|03.03.2025
|Португалия — Примейра
|24-й тур
|3 : 1
|22.02.2025
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|65
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|27
|65
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Брага
|27
|56
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Порту
|27
|56
|5
|Санта-Клара
|27
|46
|6
|Витория Гимарайнш
|27
|42
|7
|Каза Пия
|27
|39
|8
|Фамаликан
|27
|37
|9
|Эшторил
|27
|36
|10
|Морейренсе
|27
|32
|11
|Риу Аве
|27
|29
|12
|Арока
|27
|29
|13
|Насьонал
|27
|29
|14
|Жил Висенте
|27
|26
|15
|Эштрела
|27
|23
| 16
Стыковая зона
|АВС
|27
|23
| 17
Зона вылета
|Фаренсе
|27
|17
| 18
Зона вылета
|Боавишта
|27
|15