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АВС - Эшторил 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 21:15
Стадион: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия), вместимость: 2500
04 Апреля 2025 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 28-й тур
Главный судья: Андре Нарсизу (Португалия);
АВС
Эшторил

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Эшторил, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо до Севадейро (Вила-Франка-ди-Шира, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Эшторил
Эшторил
13 Мексика вр Гильермо Очоа
3 Португалия зщ Рафаэл Родригеш
33 Бразилия зщ Адерлан Сантос
27 Люксембург зщ Эрик Вейга
25 Португалия пз Томаш Тавареш
15 Испания пз Хауме
12 Бразилия пз Густаво Ассунсао
7 Бразилия пз Лукас Фернандес
14 Бразилия пз Лукас Пиазон
10 Кабо-Верде нп Васко Рафаэль Фортеш Лопеш
18 Бразилия нп Нене
27 Испания вр Хоэль Роблес
44 Того зщ Кевен Бома
25 Австрия зщ Феликс Бахер
5 Франция зщ Eliaquim Mangala
20 Португалия зщ Wagner Pina
24 Португалия зщ Педру Амарал
88 Португалия пз Шека
10 Шотландия пз Джордан Холсгров
12 Португалия пз Жоау Карвалью
99 Франция нп Рафик Гюйтан
14 Франция нп Янис Беграуи
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
История личных встреч
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил0 : 0АВС
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур 4 : 1АВС
15.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 2 : 0АВС
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур АВС0 : 1
02.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 0 : 1АВС
23.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур АВС2 : 2
30.03.2025 Португалия — Примейра 27-й тур Эшторил1 : 2
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур 1 : 1Эшторил
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Эшторил2 : 2
03.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур 3 : 1Эшторил
22.02.2025 Португалия — Примейра 23-й тур Эшторил2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2765
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2765
3
Квалификация Лиги Европы
Брага2756
4
Квалификация Лиги конференций
Порту2756
5 Санта-Клара2746
6 Витория Гимарайнш2742
7 Каза Пия2739
8 Фамаликан2737
9 Эшторил2736
10 Морейренсе2732
11 Риу Аве2729
12 Арока2729
13 Насьонал2729
14 Жил Висенте2726
15 Эштрела2723
16
Стыковая зона
АВС2723
17
Зона вылета
Фаренсе2717
18
Зона вылета
Боавишта2715

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