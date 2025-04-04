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Блэкберн Роверс - Мидлсбро 04 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 04-04-2025 21:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
04 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Блэкберн Роверс
Мидлсбро

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
11.01.2025 Кубок Англии 1/32 финала Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
27.11.2024 Англия — Чемпионшип 17-й тур Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Мидлсбро0 : 0Блэкберн Роверс
16.09.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 6-й тур Блэкберн Роверс2 : 1Мидлсбро
29.12.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 25-й тур Блэкберн Роверс1 : 2Мидлсбро
15.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 15-й тур Мидлсбро1 : 2Блэкберн Роверс
24.01.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 28-й тур Блэкберн Роверс1 : 0Мидлсбро
28.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 5-й тур Мидлсбро1 : 1Блэкберн Роверс
24.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Мидлсбро0 : 1Блэкберн Роверс
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Блэкберн Роверс0 : 0Мидлсбро
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур Блэкберн Роверс1 : 2
12.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур 1 : 0Блэкберн Роверс
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 2 : 1Блэкберн Роверс
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Блэкберн Роверс1 : 1
29.03.2025 Англия — Чемпионшип 39-й тур Мидлсбро2 : 1
15.03.2025 Англия — Чемпионшип 38-й тур 0 : 0Мидлсбро
11.03.2025 Англия — Чемпионшип 37-й тур Мидлсбро2 : 1
08.03.2025 Англия — Чемпионшип 36-й тур 1 : 0Мидлсбро
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Мидлсбро1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шеффилд Юнайтед3983
2
Повышение
Лидс Юнайтед3981
3
Плей-офф
Бёрнли3981
4
Плей-офф
Сандерленд3972
5
Плей-офф
Ковентри Сити3959
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3957
7 Мидлсбро3957
8 Бристоль Сити3957
9 Уотфорд3953
10 Норвич Сити3952
11 Блэкберн Роверс3952
12 Шеффилд Уэнсдей3952
13 Миллуолл3951
14 Престон Норт Энд3947
15 Куинз Парк Рейнджерс3945
16 Суонси Сити3945
17 Портсмут3945
18 Сток Сити3942
19 Оксфорд Юнайтед3942
20 Дерби Каунти3941
21 Халл Сити3941
22
Зона вылета
Кардифф Сити3940
23
Зона вылета
Лутон Таун3938
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3934

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