Блэкберн Роверс - Мидлсбро 04 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 04-04-2025 21:00
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
04 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 40-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Мидлсбро, которое состоится 04 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 40-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Мидлсбро
Мидлсбро
История личных встреч
|11.01.2025
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 1
|27.11.2024
|Англия — Чемпионшип
|17-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 0
|16.09.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 6-й тур
|2 : 1
|29.12.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 25-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 15-й тур
|1 : 2
|24.01.2022
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 28-й тур
|1 : 0
|28.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 5-й тур
|1 : 1
|24.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 26-й тур
|0 : 1
|03.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 10-й тур
|0 : 0
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|1 : 0
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|1 : 2
|12.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|2 : 1
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|39-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|38-й тур
|0 : 0
|11.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|37-й тур
|2 : 1
|08.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|36-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Англия — Чемпионшип
|35-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шеффилд Юнайтед
|39
|83
| 2
Повышение
|Лидс Юнайтед
|39
|81
| 3
Плей-офф
|Бёрнли
|39
|81
| 4
Плей-офф
|Сандерленд
|39
|72
| 5
Плей-офф
|Ковентри Сити
|39
|59
| 6
Плей-офф
|Вест Бромвич Альбион
|39
|57
|7
|Мидлсбро
|39
|57
|8
|Бристоль Сити
|39
|57
|9
|Уотфорд
|39
|53
|10
|Норвич Сити
|39
|52
|11
|Блэкберн Роверс
|39
|52
|12
|Шеффилд Уэнсдей
|39
|52
|13
|Миллуолл
|39
|51
|14
|Престон Норт Энд
|39
|47
|15
|Куинз Парк Рейнджерс
|39
|45
|16
|Суонси Сити
|39
|45
|17
|Портсмут
|39
|45
|18
|Сток Сити
|39
|42
|19
|Оксфорд Юнайтед
|39
|42
|20
|Дерби Каунти
|39
|41
|21
|Халл Сити
|39
|41
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|39
|40
| 23
Зона вылета
|Лутон Таун
|39
|38
| 24
Зона вылета
|Плимут Аргайл
|39
|34