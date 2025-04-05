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Локомотив М - Зенит 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:30
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
05 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Локомотив М
Зенит

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
Россия Михаил Михайлович Галактионов
Россия Сергей Богданович Семак
История личных встреч
27.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 13-й тур Зенит1 : 1Локомотив М
25.10.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Зенит3 : 2Локомотив М
13.09.2024 Россия — МФЛ Плей-офф чемпионов Локомотив М1 : 1Зенит
03.12.2023 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Локомотив М3 : 1Зенит
24.09.2023 Мир Российская Премьер-лига 9-й тур Зенит1 : 2Локомотив М
09.04.2023 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Локомотив М1 : 2Зенит
30.07.2022 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур Зенит5 : 0Локомотив М
30.04.2022 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Зенит3 : 1Локомотив М
15.08.2021 Россия - Премьер-Лига 4-й тур Локомотив М1 : 1Зенит
17.07.2021 Суперкубок России Финал Зенит3 : 0Локомотив М
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Локомотив М3 : 0
28.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур 5 : 1Локомотив М
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур 2 : 1Локомотив М
15.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур Локомотив М2 : 1
14.03.2025 Россия — МФЛ 2-й тур Локомотив М1 : 0
04.04.2025 Россия — МФЛ 4-й тур Зенит3 : 2
30.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Зенит4 : 0
28.03.2025 Россия — МФЛ 3-й тур Зенит2 : 0
22.03.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Зенит5 : 0
16.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 21-й тур 2 : 1Зенит
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар2249
2 Зенит2246
3 Спартак М2244
4 Динамо М2242
5 ЦСКА2241
6 Локомотив М2240
7 Ростов2233
8 Рубин2232
9 Акрон2225
10 Химки2223
11 Крылья Советов2222
12 Динамо Мх2221
13
Стыковая зона
Пари Нижний Новгород2319
14
Стыковая зона
Ахмат2219
15
Зона вылета
Оренбург2314
16
Зона вылета
Факел2214

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