Локомотив М - Зенит 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:30
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
05 Апреля 2025 года в 17:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Зенит, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Михаил Михайлович Галактионов
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|27.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|3 : 2
|13.09.2024
|Россия — МФЛ
|Плей-офф чемпионов
|1 : 1
|03.12.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|3 : 1
|24.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 2
|09.04.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 2
|30.07.2022
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|5 : 0
|30.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|4-й тур
|1 : 1
|17.07.2021
|Суперкубок России
|Финал
|3 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 0
|28.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|5 : 1
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 1
|15.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
|14.03.2025
|Россия — МФЛ
|2-й тур
|1 : 0
|04.04.2025
|Россия — МФЛ
|4-й тур
|3 : 2
|30.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|4 : 0
|28.03.2025
|Россия — МФЛ
|3-й тур
|2 : 0
|22.03.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|5 : 0
|16.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура РПЛ: «Локомотив» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|22
|49
|2
|Зенит
|22
|46
|3
|Спартак М
|22
|44
|4
|Динамо М
|22
|42
|5
|ЦСКА
|22
|41
|6
|Локомотив М
|22
|40
|7
|Ростов
|22
|33
|8
|Рубин
|22
|32
|9
|Акрон
|22
|25
|10
|Химки
|22
|23
|11
|Крылья Советов
|22
|22
|12
|Динамо Мх
|22
|21
| 13
Стыковая зона
|Пари Нижний Новгород
|23
|19
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|22
|19
| 15
Зона вылета
|Оренбург
|23
|14
| 16
Зона вылета
|Факел
|22
|14