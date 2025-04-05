Алания - Шинник 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 14:00
05 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Шинник, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Александр Михайлович Побегалов
История личных встреч
|24.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|7-й тур
|1 : 0
|04.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|17-й тур
|3 : 3
|22.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|28-й тур
|0 : 1
|01.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|3 : 1
|11.04.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|0 : 1
|17.10.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|16-й тур
|4 : 4
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|22.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|4 : 0
|08.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|01.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|26-й тур
|1 : 1
|23.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|24-й тур
|1 : 0
|09.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Балтика
|26
|56
| 2
Повышение
|Торпедо М
|26
|51
| 3
Стыковая зона
|Сочи
|26
|47
| 4
Стыковая зона
|Черноморец
|26
|44
|5
|Урал
|26
|43
|6
|СКА-Хабаровск
|26
|41
|7
|Енисей
|26
|37
|8
|Арсенал Т
|26
|33
|9
|Ротор
|26
|33
|10
|Родина
|26
|32
|11
|КАМАЗ
|26
|31
|12
|Чайка
|26
|30
|13
|Нефтехимик
|26
|30
|14
|Шинник
|26
|29
|15
|Алания
|26
|23
| 16
Зона вылета
|Уфа
|26
|22
| 17
Зона вылета
|Сокол
|26
|22
| 18
Зона вылета
|Тюмень
|26
|19