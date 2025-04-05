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Алания - Шинник 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 14:00
05 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур
Алания
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Шинник, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Спартак Артурович Гогниев
Россия Александр Михайлович Побегалов
История личных встреч
24.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 7-й тур Шинник1 : 0Алания
04.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 31-й тур Алания1 : 1Шинник
06.11.2023 Россия - Мелбет Первая лига 17-й тур Шинник3 : 3Алания
22.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 28-й тур Шинник0 : 1Алания
01.10.2022 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Алания3 : 1Шинник
11.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Шинник0 : 1Алания
17.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 16-й тур Алания4 : 4Шинник
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур 1 : 1Алания
22.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур Алания2 : 1
16.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур 4 : 0Алания
08.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Алания0 : 0
01.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 1 : 0Алания
29.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 26-й тур Шинник1 : 1
23.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Шинник
15.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 24-й тур Шинник1 : 0
09.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 23-й тур Шинник0 : 1
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Балтика2656
2
Повышение
Торпедо М2651
3
Стыковая зона
Сочи2647
4
Стыковая зона
Черноморец2644
5 Урал2643
6 СКА-Хабаровск2641
7 Енисей2637
8 Арсенал Т2633
9 Ротор2633
10 Родина2632
11 КАМАЗ2631
12 Чайка2630
13 Нефтехимик2630
14 Шинник2629
15 Алания2623
16
Зона вылета
Уфа2622
17
Зона вылета
Сокол2622
18
Зона вылета
Тюмень2619

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