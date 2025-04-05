Астон Вилла - Ноттингем Форест 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|12
|зщ
|Лука Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|27
|нп
|Морган Роджерс
|21
|нп
|Марко Асенсио
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|26
|вр
|Матц Селс
|31
|зщ
|Никола Миленкович
|5
|зщ
|Мурилло
|4
|зщ
|Морато
|7
|зщ
|Неко Уильямс
|15
|зщ
|Гарри Тоффоло
|10
|пз
|Морган Гиббс-Уайт
|22
|пз
|Райан Йейтс
|8
|пз
|Эллиот Андерсон
|21
|нп
|Энтони Эланга
|9
|нп
|Тайво Авонийи
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
|14.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|4 : 2
|05.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|10.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|13.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 37-й тур
|1 : 3
|28.11.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 19-й тур
|5 : 5
|13.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 27-й тур
|0 : 1
|23.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 9-й тур
|2 : 1
|04.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|2 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 3
|01.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 0
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 4
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|47
|9
|Фулхэм
|30
|45
|10
|Борнмут
|30
|44
|11
|Брентфорд
|30
|41
|12
|Кристал Пэлас
|29
|40
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|15
|Эвертон
|30
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|30
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10