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Астон Вилла - Ноттингем Форест 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
05 Апреля 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия);
Астон Вилла
Ноттингем Форест

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Ноттингем Форест, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Ноттингем Форест
Ноттингем
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
2 Польша зщ Мэтти Кэш
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
12 Франция зщ Лука Динь
44 Франция пз Бубакар Камара
8 Бельгия пз Юри Тилеманс
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
27 Англия нп Морган Роджерс
21 Испания нп Марко Асенсио
11 Англия нп Олли Уоткинс
26 Бельгия вр Матц Селс
31 Сербия зщ Никола Миленкович
5 Бразилия зщ Мурилло
4 Бразилия зщ Морато
7 Уэльс зщ Неко Уильямс
15 Англия зщ Гарри Тоффоло
10 Англия пз Морган Гиббс-Уайт
22 Англия пз Райан Йейтс
8 Шотландия пз Эллиот Андерсон
21 Швеция нп Энтони Эланга
9 Нигерия нп Тайво Авонийи
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Португалия Нуну Эшпириту Санту
История личных встреч
14.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла4 : 2Ноттингем Форест
05.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Ноттингем Форест2 : 0Астон Вилла
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Астон Вилла2 : 0Ноттингем Форест
10.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Ноттингем Форест1 : 1Астон Вилла
13.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 37-й тур Ноттингем Форест1 : 3Астон Вилла
28.11.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Астон Вилла5 : 5Ноттингем Форест
13.01.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Ноттингем Форест0 : 1Астон Вилла
23.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 9-й тур Астон Вилла2 : 1Ноттингем Форест
04.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Ноттингем Форест2 : 1Астон Вилла
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 0 : 3Астон Вилла
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Астон Вилла
12.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Астон Вилла3 : 0
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур 0 : 1Астон Вилла
04.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч 1 : 3Астон Вилла
01.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Ноттингем Форест1 : 0
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 0 3 : 4Ноттингем Форест
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 4Ноттингем Форест
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ноттингем Форест1 : 0
03.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Ноттингем Форест1 : 1 5 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3061
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3047
9 Фулхэм3045
10 Борнмут3044
11 Брентфорд3041
12 Кристал Пэлас2940
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Тоттенхэм Хотспур3034
15 Эвертон3034
16 Вест Хэм Юнайтед3034
17 Вулверхэмптон3029
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3020
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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