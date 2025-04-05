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Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Кристал Пэлас
Брайтон энд Хоув Альбион

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
12 Колумбия зщ Даниэль Муньос
3 Англия зщ Тайрик Митчелл
20 Англия пз Адам Уортон
8 Колумбия пз Хефферсон Лерма
10 Англия пз Эберечи Эзе
7 Сенегал нп Исмаила Сарр
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
29 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
30 Эквадор зщ Первис Эступиньян
41 Англия пз Джек Хиншелвуд
25 Парагвай пз Диего Гомес
20 Камерун пз Карлос Балеба
17 Гамбия нп Янкуба Минте
22 Япония нп Каору Митома
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
15.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Кристал Пэлас
03.02.2024 Англия - Премьер-лига 23-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Кристал Пэлас
21.12.2023 Англия - Премьер-лига 18-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
15.03.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Кристал Пэлас
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
14.01.2022 Англия - Премьер-лига 22-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Кристал Пэлас
27.09.2021 Англия - Премьер-лига 6-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
22.02.2021 Англия - Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 2Кристал Пэлас
18.10.2020 Англия - Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
29.02.2020 Англия - Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Кристал Пэлас
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур 1 : 1Кристал Пэлас
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала 0 : 3Кристал Пэлас
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Кристал Пэлас1 : 0
01.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала Кристал Пэлас3 : 1
25.02.2025 Англия — Премьер-лига 27-й тур Кристал Пэлас4 : 1
02.04.2025 Англия — Премьер-лига 30-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 3
29.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0 3 : 4
15.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
08.03.2025 Англия — Премьер-лига 28-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1
02.03.2025 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 2 ДВБрайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ливерпуль3073
2
Лига чемпионов
Арсенал3061
3
Лига чемпионов
Ноттингем Форест3057
4
Лига чемпионов
Челси3052
5
Лига Европы
Манчестер Сити3051
6 Ньюкасл Юнайтед2950
7 Астон Вилла3048
8 Брайтон энд Хоув Альбион3047
9 Фулхэм3045
10 Борнмут3044
11 Брентфорд3041
12 Кристал Пэлас2940
13 Манчестер Юнайтед3037
14 Тоттенхэм Хотспур3034
15 Эвертон3034
16 Вест Хэм Юнайтед3034
17 Вулверхэмптон3029
18
Зона вылета
Ипсвич Таун3020
19
Зона вылета
Лестер Сити3017
20
Зона вылета
Саутгемптон3010

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