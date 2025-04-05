Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 16:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
05 Апреля 2025 года в 17:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 31-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|12
|зщ
|Даниэль Муньос
|3
|зщ
|Тайрик Митчелл
|20
|пз
|Адам Уортон
|8
|пз
|Хефферсон Лерма
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|7
|нп
|Исмаила Сарр
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|29
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|30
|зщ
|Первис Эступиньян
|41
|пз
|Джек Хиншелвуд
|25
|пз
|Диего Гомес
|20
|пз
|Карлос Балеба
|17
|нп
|Янкуба Минте
|22
|нп
|Каору Митома
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|9
|нп
|Жоао Педро
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
|15.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 3
|03.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|21.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|15.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|14.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|27.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|22.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|18.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 1
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 3
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|3 : 1
|25.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 1
|02.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 3
|29.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|0 : 0 3 : 4
|15.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|02.03.2025
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 2 ДВ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|30
|73
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|30
|61
| 3
Лига чемпионов
|Ноттингем Форест
|30
|57
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|30
|52
| 5
Лига Европы
|Манчестер Сити
|30
|51
|6
|Ньюкасл Юнайтед
|29
|50
|7
|Астон Вилла
|30
|48
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|30
|47
|9
|Фулхэм
|30
|45
|10
|Борнмут
|30
|44
|11
|Брентфорд
|30
|41
|12
|Кристал Пэлас
|29
|40
|13
|Манчестер Юнайтед
|30
|37
|14
|Тоттенхэм Хотспур
|30
|34
|15
|Эвертон
|30
|34
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|34
|17
|Вулверхэмптон
|30
|29
| 18
Зона вылета
|Ипсвич Таун
|30
|20
| 19
Зона вылета
|Лестер Сити
|30
|17
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|30
|10