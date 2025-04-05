Жирона - Алавес 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
05 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
|13
|вр
|Пауло Гассанига
|17
|зщ
|Дейли Блинд
|18
|зщ
|Ладислав Крейчи
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|4
|зщ
|Арнау Мартинес
|8
|пз
|Виктор Цыганков
|12
|пз
|Артур
|21
|пз
|Янхель Эррера
|10
|пз
|Ясер Асприлья
|11
|пз
|Арно Данжума
|14
|пз
|Ориоль Ромеу
|1
|вр
|Антонио Сивера
|12
|зщ
|Сантьяго Моуриньо
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|22
|зщ
|Мусса Диарра
|3
|зщ
|Мануэль Санчес
|24
|пз
|Жоан Жордан
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|пз
|Карлес Аленья
|7
|нп
|Карлос Висенте
|15
|нп
|Карлос Мартин
|17
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Мичел Санчес
|Луис Гарсия Пласа
История личных встреч
|11.01.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|0 : 1
|10.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 2
|18.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|3 : 0
|18.05.2019
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|12.01.2019
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|2 : 2
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 2
|04.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 3
|16.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 34-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|15.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|2 : 2
|23.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|0 : 2
|14.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|02.03.2025
|Испания — Примера
|26-й тур
|1 : 1
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|29
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Осасуна
|29
|34
|15
|Валенсия
|29
|31
|16
|Эспаньол
|28
|29
|17
|Алавес
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16