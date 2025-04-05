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Жирона - Алавес 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 14:00
Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14500
05 Апреля 2025 года в 15:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Жирона
Алавес

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Алавес, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Алавес
Витория
13АргентинаврПауло Гассанига
17НидерландызщДейли Блинд
18ЧехиязщЛадислав Крейчи
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
4ИспаниязщАрнау Мартинес
8УкраинапзВиктор Цыганков
12Бразилияпз Артур
21ВенесуэлапзЯнхель Эррера
10КолумбияпзЯсер Асприлья
11НидерландыпзАрно Данжума
14ИспанияпзОриоль Ромеу
1ИспанияврАнтонио Сивера
12УругвайзщСантьяго Моуриньо
5МароккозщАбделькадир Абкар
22МализщМусса Диарра
3ИспаниязщМануэль Санчес
24ИспанияпзЖоан Жордан
8ИспанияпзАнтонио Бланко
21ИспанияпзКарлес Аленья
7ИспаниянпКарлос Висенте
15ИспаниянпКарлос Мартин
17Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияМичел Санчес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
11.01.2025Испания — Примера19-й турАлавес0 : 1Жирона
10.05.2024Испания - Примера35-й турАлавес2 : 2Жирона
18.12.2023Испания - Примера17-й турЖирона3 : 0Алавес
18.05.2019Испания - Примера38-й турАлавес2 : 1Жирона
12.01.2019Испания - Примера19-й турЖирона1 : 1Алавес
05.12.2018Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчЖирона2 : 1Алавес
31.10.2018Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчАлавес2 : 2Жирона
19.04.2018Испания - Примера33-й турАлавес1 : 2Жирона
04.12.2017Испания - Примера14-й турЖирона2 : 3Алавес
16.04.2016Испания - СегундаСегунда. 34-й турЖирона1 : 0Алавес
30.03.2025Испания — Примера29-й тур4 : 1Жирона
15.03.2025Испания — Примера28-й турЖирона1 : 1
10.03.2025Испания — Примера27-й тур1 : 1Жирона
01.03.2025Испания — Примера26-й турЖирона2 : 2
23.02.2025Испания — Примера25-й тур2 : 0Жирона
29.03.2025Испания — Примера29-й турАлавес0 : 2
14.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 2Алавес
08.03.2025Испания — Примера27-й турАлавес1 : 0
02.03.2025Испания — Примера26-й тур1 : 1Алавес
22.02.2025Испания — Примера25-й турАлавес0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2963
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано2940
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Жирона2934
14 Осасуна2934
15 Валенсия2931
16 Эспаньол2829
17 Алавес2927
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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