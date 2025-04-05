Барселона - Бетис 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
05 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
|25
|вр
|Войцех Щенсны
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|2
|зщ
|Пау Кубарси
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|21
|пз
|Френки де Йонг
|8
|пз
|Педри
|19
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|7
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Роберт Левандовски
|13
|вр
|Адриан
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|5
|зщ
|Марк Бартра
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|20
|пз
|Джовани Ло Чельсо
|36
|нп
|Хесус Родригес
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
Главные тренеры
|Ханс-Дитер Флик
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|01.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2 2 : 4
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 3
|02.04.2025
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|4 : 1
|27.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 0
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 4
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Испания — Примера
|28-й тур
|2 : 3
|13.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 4
|09.03.2025
|Испания — Примера
|27-й тур
|1 : 0
|06.03.2025
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|66
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|63
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|29
|57
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|53
| 5
Лига Европы
|Бетис
|29
|47
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|28
|47
|7
|Сельта
|29
|40
|8
|Райо Вальекано
|29
|40
|9
|Мальорка
|29
|40
|10
|Реал Сосьедад
|29
|38
|11
|Севилья
|29
|36
|12
|Хетафе
|29
|36
|13
|Жирона
|29
|34
|14
|Осасуна
|29
|34
|15
|Валенсия
|29
|31
|16
|Эспаньол
|28
|29
|17
|Алавес
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Леганес
|29
|27
| 19
Зона вылета
|Лас-Пальмас
|29
|26
| 20
Зона вылета
|Вальядолид
|29
|16