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Барселона - Бетис 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 21:00
Стадион: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания), вместимость: 55926
05 Апреля 2025 года в 22:00 (+03:00). Испания — Примера, 30-й тур
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Барселона
Бетис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Бетис, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпик Льюис Компанис (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона
Бетис
Севилья
25ПольшаврВойцех Щенсны
23ФранциязщЖюль Кунде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
2ИспаниязщПау Кубарси
3ИспаниязщАлекс Бальде
21НидерландыпзФренки де Йонг
8Испанияпз Педри
19ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
7ИспаниянпФерран Торрес
9ПольшанпРоберт Левандовски
13Испаниявр Адриан
23СенегалзщЮссуф Сабали
3ИспаниязщДиего Льоренте
5ИспаниязщМарк Бартра
12ШвейцариязщРикардо Родригес
4СШАпзДжонни Кардозо
18ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
20АргентинапзДжовани Ло Чельсо
36ИспаниянпХесус Родригес
19КолумбиянпКучо Эрнандес
Главные тренеры
ГерманияХанс-Дитер Флик
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1Бетис
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2Барселона
21.01.2024Испания - Примера21-й турБетис2 : 4Барселона
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0Бетис
29.04.2023Испания - Примера32-й турБарселона4 : 0Бетис
01.02.2023Испания - Примера17-й турБетис1 : 2Барселона
12.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаБетис2 : 2 2 : 4Барселона
07.05.2022Испания - Примера35-й турБетис1 : 2Барселона
04.12.2021Испания - Примера16-й турБарселона0 : 1Бетис
07.02.2021Испания - Примера22-й турБетис2 : 3Барселона
02.04.2025Кубок Испании1/2 финала. 2-й матч0 : 1Барселона
30.03.2025Испания — Примера29-й турБарселона4 : 1
27.03.2025Испания — Примера27-й турБарселона3 : 0
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 4Барселона
11.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 1
30.03.2025Испания — Примера29-й турБетис2 : 1
16.03.2025Испания — Примера28-й тур2 : 3Бетис
13.03.2025Лига конференций1/8 финала. 2-й матч0 : 4Бетис
09.03.2025Испания — Примера27-й турБетис1 : 0
06.03.2025Лига конференций1/8 финала. 1-й матчБетис2 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Барселона» — «Бетис». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона2966
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид2963
3
Лига чемпионов
Атлетико М2957
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2953
5
Лига Европы
Бетис2947
6
Квалификация Лиги конференций
Вильярреал2847
7 Сельта2940
8 Райо Вальекано2940
9 Мальорка2940
10 Реал Сосьедад2938
11 Севилья2936
12 Хетафе2936
13 Жирона2934
14 Осасуна2934
15 Валенсия2931
16 Эспаньол2829
17 Алавес2927
18
Зона вылета
Леганес2927
19
Зона вылета
Лас-Пальмас2926
20
Зона вылета
Вальядолид2916

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