Парма - Интер 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 18:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
05 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Интер М, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Интер М
Милан
|31
|вр
|Дзион Судзуки
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|21
|зщ
|Алессандро Вольякко
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|19
|пз
|Симон Зом
|98
|пз
|Деннис Ман
|32
|нп
|Матео Пельегрино
|11
|нп
|Понтус Альмквист
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|15
|зщ
|Франческо Ачерби
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|36
|зщ
|Маттео Дармиан
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Кристьян Аслани
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|30
|пз
|Карлос Аугусто
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|10
|нп
|Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
|Кристиан Киву
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|06.12.2024
|Италия — Серия А
|15-й тур
|3 : 1
|10.01.2023
|Кубок Италии
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ
|08.08.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.03.2021
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|31.10.2020
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 2
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|26.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|2 : 2
|09.02.2019
|Италия - Серия А
|23-й тур
|0 : 1
|15.09.2018
|Италия - Серия А
|4-й тур
|0 : 1
|04.04.2015
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|31.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|0 : 0
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|22.02.2025
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 0
|02.04.2025
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|30.03.2025
|Италия — Серия А
|30-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|11.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
|08.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|30
|67
| 2
Лига чемпионов
|Наполи
|30
|64
| 3
Лига чемпионов
|Аталанта
|30
|58
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|30
|56
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|30
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|30
|52
|7
|Лацио
|30
|52
|8
|Фиорентина
|30
|51
|9
|Милан
|30
|47
|10
|Удинезе
|30
|40
|11
|Торино
|30
|39
|12
|Дженоа
|30
|35
|13
|Комо
|30
|30
|14
|Верона
|30
|30
|15
|Кальяри
|30
|29
|16
|Парма
|30
|26
|17
|Лечче
|30
|25
| 18
Зона вылета
|Эмполи
|30
|23
| 19
Зона вылета
|Венеция
|30
|20
| 20
Зона вылета
|Монца
|30
|15