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Парма - Интер 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
05 Апреля 2025 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 31-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Парма
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Интер М, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Интер М
Милан
31 Япония вр Дзион Судзуки
15 Италия зщ Энрико Дель Прато
21 Италия зщ Алессандро Вольякко
5 Аргентина зщ Лаутаро Валенти
14 Италия зщ Эмануэле Валери
10 Испания пз Адриан Бернабе
16 Бельгия пз Мандела Кейта
19 Швейцария пз Симон Зом
98 Румыния пз Деннис Ман
32 Аргентина нп Матео Пельегрино
11 Швеция нп Понтус Альмквист
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
15 Италия зщ Франческо Ачерби
95 Италия зщ Алессандро Бастони
36 Италия зщ Маттео Дармиан
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Албания пз Кристьян Аслани
22 Армения пз Генрих Мхитарян
30 Бразилия пз Карлос Аугусто
9 Франция нп Маркус Тюрам
10 Аргентина нп Лаутаро Мартинес
Главные тренеры
Румыния Кристиан Киву
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
06.12.2024 Италия — Серия А 15-й тур Интер М3 : 1Парма
10.01.2023 Кубок Италии 1/8 финала Интер М2 : 1 ДВПарма
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Парма0 : 2Интер М
04.03.2021 Италия - Серия А 25-й тур Парма1 : 2Интер М
31.10.2020 Италия - Серия А 6-й тур Интер М2 : 2Парма
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Парма1 : 2Интер М
26.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур Интер М2 : 2Парма
09.02.2019 Италия - Серия А 23-й тур Парма0 : 1Интер М
15.09.2018 Италия - Серия А 4-й тур Интер М0 : 1Парма
04.04.2015 Италия - Серия А 29-й тур Интер М1 : 1Парма
31.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур 0 : 0Парма
15.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 1 : 1Парма
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Парма2 : 2
01.03.2025 Италия — Серия А 27-й тур 1 : 0Парма
22.02.2025 Италия — Серия А 26-й тур Парма2 : 0
02.04.2025 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 1 : 1Интер М
30.03.2025 Италия — Серия А 30-й тур Интер М2 : 1
16.03.2025 Италия — Серия А 29-й тур 0 : 2Интер М
11.03.2025 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Интер М2 : 1
08.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Интер М3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3067
2
Лига чемпионов
Наполи3064
3
Лига чемпионов
Аталанта3058
4
Лига чемпионов
Болонья3056
5
Лига Европы
Ювентус3055
6
Квалификация Лиги конференций
Рома3052
7 Лацио3052
8 Фиорентина3051
9 Милан3047
10 Удинезе3040
11 Торино3039
12 Дженоа3035
13 Комо3030
14 Верона3030
15 Кальяри3029
16 Парма3026
17 Лечче3025
18
Зона вылета
Эмполи3023
19
Зона вылета
Венеция3020
20
Зона вылета
Монца3015

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