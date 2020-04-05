Бохум - Штутгарт 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Тимо Хорн
|15
|зщ
|Феликс Пасслак
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|32
|пз
|Максимилиан Виттек
|19
|пз
|Матуш Беро
|6
|пз
|Ибраима Сиссоко
|17
|пз
|Том Краус
|21
|нп
|Геррит Хольтман
|33
|нп
|Филипп Хофман
|11
|нп
|Георгиос Масурас
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|29
|зщ
|Финн Ельч
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|16
|пз
|Атакан Каразор
|8
|пз
|Энцо Мийо
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|11
|нп
|Ник Вольтемаде
|27
|нп
|Крис Фюрих
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Дитер Хеккинг
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|20.01.2024
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|1 : 0
|19.08.2023
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|5 : 0
|09.04.2023
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 3
|15.10.2022
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|4 : 1
|19.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|26.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|0 : 0
|17.02.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|02.09.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|10.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|28.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 3
|01.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|22.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|02.04.2025
|Кубок Германии
|1/2 финала
|3 : 1
|29.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|3 : 4
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|2 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17