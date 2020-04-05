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Бохум - Штутгарт 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 27599
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Феликс Брих (Мюнхен, Германия);
Бохум
Штутгарт

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Штутгарт, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Штутгарт
Штутгарт
1ГерманияврТимо Хорн
15ГерманиязщФеликс Пасслак
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
32ГерманияпзМаксимилиан Виттек
19СловакияпзМатуш Беро
6ФранцияпзИбраима Сиссоко
17ГерманияпзТом Краус
21ГерманиянпГеррит Хольтман
33ГерманиянпФилипп Хофман
11ГрециянпГеоргиос Масурас
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
29ГерманиязщФинн Ельч
24ГерманиязщЮлиан Хабот
3НидерландызщРамон Хендрикс
16ТурцияпзАтакан Каразор
8ФранцияпзЭнцо Мийо
18ГерманиянпДжейми Левелинг
11ГерманиянпНик Вольтемаде
27ГерманиянпКрис Фюрих
9Босния и ГерцеговинанпЭрмедин Демирович
Главные тренеры
ГерманияПетер Цейдлер
ГерманияДитер Хеккинг
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 0Бохум
20.01.2024Германия - Бундеслига18-й турБохум1 : 0Штутгарт
19.08.2023Германия - Бундеслига1-й турШтутгарт5 : 0Бохум
09.04.2023Германия - Бундеслига27-й турБохум2 : 3Штутгарт
15.10.2022Германия - Бундеслига10-й турШтутгарт4 : 1Бохум
19.02.2022Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 1Бохум
26.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБохум0 : 0Штутгарт
17.02.2020Германия - Вторая Бундеслига22-й турБохум0 : 1Штутгарт
02.09.2019Германия - Вторая Бундеслига5-й турШтутгарт2 : 1Бохум
10.03.2017Германия - Вторая Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 1Бохум
28.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур3 : 1Бохум
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турБохум1 : 3
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур2 : 3Бохум
01.03.2025Германия — Бундеслига24-й турБохум0 : 1
22.02.2025Германия — Бундеслига23-й тур1 : 1Бохум
02.04.2025Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт3 : 1
29.03.2025Германия — Бундеслига27-й тур1 : 0Штутгарт
16.03.2025Германия — Бундеслига26-й турШтутгарт3 : 4
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й тур2 : 2Штутгарт
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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