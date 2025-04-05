Фрайбург - Боруссия Д 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
|21
|вр
|Флориан Мюллер
|25
|зщ
|Килианн Сильдилья
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|42
|пз
|Рицу Доан
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|27
|пз
|Николас Хефлер
|18
|нп
|Эрен Динкчи
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|23
|пз
|Эмре Джан
|13
|пз
|Паскаль Грос
|6
|пз
|Салих Озджан
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|10
|пз
|Юлиан Брандт
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|27
|нп
|Карим Адейеми
Главные тренеры
|Юлиан Шустер
|Нико Ковач
История личных встреч
|23.11.2024
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|09.02.2024
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 0
|16.09.2023
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 4
|04.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|12.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 3
|14.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|5 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|2 : 1
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|03.10.2020
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|4 : 0
|29.02.2020
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|1 : 2
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|02.03.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|0 : 0
|21.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|5 : 0
|30.03.2025
|Германия — Бундеслига
|27-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|12.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|08.03.2025
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|04.03.2025
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|27
|65
| 2
Лига чемпионов
|Байер
|27
|59
| 3
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|27
|48
| 4
Лига чемпионов
|Майнц
|27
|45
| 5
Лига Европы
|Боруссия М
|27
|43
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|27
|42
|7
|Фрайбург
|27
|42
|8
|Аугсбург
|27
|39
|9
|Вольфсбург
|27
|38
|10
|Боруссия Д
|27
|38
|11
|Штутгарт
|27
|37
|12
|Вердер
|27
|36
|13
|Унион
|27
|30
|14
|Хоффенхайм
|27
|27
|15
|Санкт-Паули
|27
|25
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|27
|22
| 17
Зона вылета
|Бохум
|27
|20
| 18
Зона вылета
|Хольштайн
|27
|17