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Фрайбург - Боруссия Д 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 15:30
Стадион: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
05 Апреля 2025 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 28-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Фрайбург
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Боруссия Д, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-Парк (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Боруссия Д
Дортмунд
21ГерманияврФлориан Мюллер
25ФранциязщКилианн Сильдилья
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
42ЯпонияпзРицу Доан
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
32ИталияпзВинченцо Грифо
27ГерманияпзНиколас Хефлер
18ТурциянпЭрен Динкчи
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
5АлжирзщРами Бенсебаини
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
23ГерманияпзЭмре Джан
13ГерманияпзПаскаль Грос
6ТурцияпзСалих Озджан
24ШвецияпзДаниэль Свенссон
10ГерманияпзЮлиан Брандт
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
27ГерманиянпКарим Адейеми
Главные тренеры
ГерманияЮлиан Шустер
ХорватияНико Ковач
История личных встреч
23.11.2024Германия — Бундеслига11-й турБоруссия Д4 : 0Фрайбург
09.02.2024Германия - Бундеслига21-й турБоруссия Д3 : 0Фрайбург
16.09.2023Германия - Бундеслига4-й турФрайбург2 : 4Боруссия Д
04.02.2023Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
12.08.2022Германия - Бундеслига2-й турФрайбург1 : 3Боруссия Д
14.01.2022Германия - Бундеслига19-й турБоруссия Д5 : 1Фрайбург
21.08.2021Германия - Бундеслига2-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турФрайбург2 : 1Боруссия Д
03.10.2020Германия - Бундеслига3-й турБоруссия Д4 : 0Фрайбург
29.02.2020Германия - Бундеслига24-й турБоруссия Д1 : 0Фрайбург
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турФрайбург1 : 2
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 2Фрайбург
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турФрайбург0 : 0
02.03.2025Германия — Бундеслига24-й тур0 : 0Фрайбург
21.02.2025Германия — Бундеслига23-й турФрайбург5 : 0
30.03.2025Германия — Бундеслига27-й турБоруссия Д3 : 1
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й тур2 : 0Боруссия Д
12.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 2Боруссия Д
08.03.2025Германия — Бундеслига25-й турБоруссия Д0 : 1
04.03.2025Лига чемпионов1/8 финала. 1-й матчБоруссия Д1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2765
2
Лига чемпионов
Байер2759
3
Лига чемпионов
Айнтрахт Ф2748
4
Лига чемпионов
Майнц2745
5
Лига Европы
Боруссия М2743
6
Квалификация Лиги конференций
РБ Лейпциг2742
7 Фрайбург2742
8 Аугсбург2739
9 Вольфсбург2738
10 Боруссия Д2738
11 Штутгарт2737
12 Вердер2736
13 Унион2730
14 Хоффенхайм2727
15 Санкт-Паули2725
16
Стыковая зона
Хайденхайм2722
17
Зона вылета
Бохум2720
18
Зона вылета
Хольштайн2717

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