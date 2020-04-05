Твенте - Фортуна 05 Апреля прямая трансляция
Начало трансляции: 05-04-2025 18:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
05 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|2
|зщ
|Мес Хилгерс
|3
|зщ
|Густаф Лагербильке
|5
|зщ
|Бас Кюйперс
|18
|пз
|Михел Влап
|23
|пз
|Михал Садилек
|11
|пз
|Дан Ротс
|14
|пз
|Сем Стейн
|37
|пз
|Наджи Унювар
|32
|пз
|Арно Версейрен
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|14
|зщ
|Родриго Гут
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|32
|пз
|Rosier Loreintz
|12
|пз
|Иву Пинту
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|33
|пз
|Эсекьель Бульяуде
|80
|нп
|Райан Фоссо-Имефак
|8
|нп
|Яспер Дахлаус
|9
|нп
|Кай Сирхёйс
|7
|нп
|Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
|Джозеф Остинг
|Данни Бёйс
История личных встреч
|23.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|08.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|0 : 3
|11.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|0 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 2
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 1
|01.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|12.09.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|2 : 0
|15.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 3
|30.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|2 : 6
|09.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|29.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|26-й тур
|1 : 0
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|25-й тур
|1 : 0
|28.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|1 : 2
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|27
|67
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|27
|58
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Фейеноорд
|27
|53
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Утрехт
|27
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|27
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|27
|46
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|27
|44
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|27
|32
|9
|Фортуна
|27
|32
|10
|Хераклес
|27
|31
|11
|Херенвен
|27
|31
|12
|НЕК Неймеген
|27
|30
|13
|НАК Бреда
|27
|30
|14
|ПЕК Зволле
|27
|29
|15
|Спарта
|27
|28
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|27
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|27
|18
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|27
|18