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Твенте - Фортуна 05 Апреля прямая трансляция

Начало трансляции: 05-04-2025 18:45
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
05 Апреля 2025 года в 19:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Твенте
Фортуна

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Твенте - Фортуна, которое состоится 05 Апреля 2025 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Твенте
Энсхеде
Фортуна
Ситтард-Гелен
1 Германия вр Ларс Уннерсталл
28 Нидерланды зщ Барт ван Рой
2 Нидерланды зщ Мес Хилгерс
3 Швеция зщ Густаф Лагербильке
5 Нидерланды зщ Бас Кюйперс
18 Нидерланды пз Михел Влап
23 Чехия пз Михал Садилек
11 Нидерланды пз Дан Ротс
14 Нидерланды пз Сем Стейн
37 Нидерланды пз Наджи Унювар
32 Бельгия пз Арно Версейрен
31 Нидерланды вр Маттейс Брандерхорст
14 Бразилия зщ Родриго Гут
6 Нидерланды зщ Сиб ван Оттеле
32 Франция пз Rosier Loreintz
12 Португалия пз Иву Пинту
20 Франция пз Эдуар Мишю
33 Аргентина пз Эсекьель Бульяуде
80 Швейцария нп Райан Фоссо-Имефак
8 Нидерланды нп Яспер Дахлаус
9 Нидерланды нп Кай Сирхёйс
7 Швеция нп Кристоффер Петерсон
Главные тренеры
Нидерланды Джозеф Остинг
Нидерланды Данни Бёйс
История личных встреч
23.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фортуна1 : 2Твенте
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Твенте2 : 0Фортуна
08.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Фортуна0 : 3Твенте
11.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Фортуна0 : 3Твенте
14.08.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Твенте3 : 0Фортуна
07.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Твенте1 : 2Фортуна
14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Фортуна2 : 1Твенте
01.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Фортуна3 : 0Твенте
12.09.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур Твенте2 : 0Фортуна
15.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Фортуна2 : 3Твенте
30.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур 2 : 1Твенте
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур Твенте2 : 6
09.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Твенте1 : 0
01.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 1Твенте
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Твенте2 : 0
29.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 27-й тур Фортуна0 : 3
16.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 26-й тур 1 : 0Фортуна
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 25-й тур Фортуна1 : 0
28.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 1 : 2Фортуна
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур 1 : 0Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2767
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2758
3
Квалификация Лиги чемпионов
Фейеноорд2753
4
Квалификация Лиги Европы
Утрехт2752
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2746
6
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2746
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2744
8
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген2732
9 Фортуна2732
10 Хераклес2731
11 Херенвен2731
12 НЕК Неймеген2730
13 НАК Бреда2730
14 ПЕК Зволле2729
15 Спарта2728
16
Стыковая зона
Виллем II2724
17
Зона вылета
Валвейк2718
18
Зона вылета
Алмере Сити2718

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